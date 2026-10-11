Piast Gliwice triumfuje nad Widzewem Łódź. Zobacz, co wydarzyło się w doliczonym czasie

Emocjonująca druga połowa spotkania

Pierwsza część meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, co nie zwiastowało tak dużych emocji. Dopiero w 68. minucie Giannis Papanikolaou niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, dając niespodziewane prowadzenie gospodarzom. Był to przełomowy moment tego niezwykle wyrównanego i zaciętego starcia.

Radość miejscowych kibiców nie trwała jednak zbyt długo. Zaledwie trzy minuty później Karol Świderski popisał się celnym strzałem głową, doprowadzając do remisu 1:1. Od tego momentu obie drużyny intensywnie walczyły o przejęcie inicjatywy i zdobycie zwycięskiego gola na wagę trzech punktów.

Dramatyczna końcówka i zwycięstwo gospodarzy

Kiedy wszystkim wydawało się, że spotkanie zakończy się sprawiedliwym podziałem punktów, nadeszła 91. minuta. Wtedy to Quentin Boisgard popisał się decydującym trafieniem, które ostatecznie rozstrzygnęło losy rywalizacji na korzyść miejscowej drużyny. Sportowe widowisko z trybun obserwowało dokładnie 7 361 widzów.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Jarosław Przybył z Kluczborka. W trakcie zaciętego spotkania żółtymi kartkami ukarani zostali Jakub Łabojko i Jakub Czerwiński ze zwycięskiej ekipy oraz Jusuf Gazibegović i Mario Garcia reprezentujący barwy drużyny gości.