Pia Skrzyszowska z prestiżowym wyróżnieniem. Tuż po świetnych ME!

Pia Skrzyszowska wraca z mistrzostw Europy z dwoma krążkami na koncie – zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki oraz brąz w sztafecie 4x100 m.

Doskonała dyspozycja na bieżni to nie wszystko, ponieważ oficjalnie dołączyła do Komisji Zawodniczej European Athletics, zyskując zaufanie całego środowiska.

Reprezentantka Polski znalazła się w elitarnym, ośmioosobowym składzie, który będzie działał w latach 2026-2030.

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Dwa medale ME i nowa rola dla Pii Skrzyszowskiej

Zmagania lekkoatletów podczas mistrzostw Europy w Birmingham okazały się niezwykle udane dla Pii Skrzyszowskiej. Czołowa polska płotkarka zaprezentowała fenomenalną formę w swojej flagowej konkurencji, biegu na 100 metrów przez płotki, gdzie złoty medal przegrała z Holenderką Nadine Visser o ułamek sekundy. O ostatecznym układzie sił przesądził dopiero fotofinisz, jednak to nie był koniec dobrych wiadomości z tych zawodów dla 25-letniej zawodniczki. Skrzyszowska kolejny raz pokazała klasę, stając się kluczowym ogniwem polskiej sztafety sprinterskiej 4x100 metrów, która tym razem wybiegała brązowy krążek. Co więcej, sukcesy sportowe to nie był jedyny powód do świętowania podczas tego czempionatu.

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Dzień po zakończeniu mistrzostw Polski Związek Lekkiej Atletyki wydał specjalny komunikat: „Pia Skrzyszowska w Komisji Zawodniczej European Athletics! Polka podczas ME Birmingham 2026 głosami zawodników z całej Europy została wybrana do Komisji Zawodników na kadencję 2026-2030”.

W składzie nowej komisji, obok reprezentantki Polski, znalazło się siedmioro innych lekkoatletów: Ivana Spanović z Serbii, Lovisa Lindh ze Szwecji, Włoszka Federica Curriazzi, Holender Nick Smidt, Brytyjczyk Nethaneel Mitchell-Blake, reprezentant Węgier Attila Molnar oraz Słowak Jan Volko.

Jako aktywny sportowiec rozumiem, jak ważne jest, aby sportowcy czuli się wysłuchani, wspierani i właściwie reprezentowani. Chciałabym również przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat dobrostanu sportowców, ich bezpieczeństwa i tworzenia bezpiecznego środowiska w sporcie - skomentowała nową rolę Skrzyszowska w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że ostatnim reprezentantem Polski zasiadającym w tej komisji był wybitny średniodystansowiec, Marcin Lewandowski, który pełnił tę funkcję w latach 2018-2022.

🏆 𝗣𝗶𝗮 𝗦𝗸𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 𝘄 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗷𝗶 𝗭𝗮𝘄𝗼𝗱𝗻𝗶𝗰𝘇𝗲𝗷 @EuroAthletics 🤌🔝 Polka podczas Birmingham 2026: European Athletics Championships głosami zawodników z całej Europy została wybrana do Komisji Zawodników na kadencję 2026-2030 🤝@GrupaORLEN pic.twitter.com/9BDtLR51qN— PZLA (@PZLANews) August 17, 2026