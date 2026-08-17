Narkotyki w Gdańsku. Policjanci zabezpieczyli ponad 13 tysięcy porcji w przyczepie kempingowej

Akcja policji na gdańskiej Oruni

11 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze z komisariatu przy ulicy Kartuskiej podjęli działania operacyjne na terenie dzielnicy Orunia. Policjanci dysponowali wcześniej uzyskaną informacją o miejscu, w którym mogły być składowane zakazane substancje. Po dotarciu pod wytypowany adres mundurowi skupili swoją uwagę na znajdującej się tam przyczepie kempingowej. Właściciel obiektu podczas rozmowy przekonywał funkcjonariuszy, że nie znajdą wewnątrz żadnych nielegalnych przedmiotów.

Zabezpieczono amfetaminę i konopie

Policjanci nie dali wiary zapewnieniom 29-latka i przystąpili do przeszukania przyczepy kempingowej. W trakcie czynności mundurowi znaleźli znaczne ilości narkotyków, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Wśród przejętych substancji znajdowało się 4633 porcje amfetaminy, 2307 porcji klefedronu oraz 3 porcje kokainy. Funkcjonariusze przejęli również 5913 porcji suszu konopi i 195 porcji żywicy konopi, co łącznie dało 13 051 porcji środków odurzających i psychotropowych.

Tymczasowy areszt dla 29-letniego mieszkańca Gdańska

Zatrzymany gdańszczanin został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Za to przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl