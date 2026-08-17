Bójka przed meczem w Chorzowie. Policja zatrzymała 6 osób pod Stadionem Śląskim

Starcie grup kibiców przed Stadionem Śląskim

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia 2026 roku na krótko przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego. Grupa sympatyków Lechii Gdańsk zaatakowała osoby oczekujące na wejście na stadion, które kibicowały drużynie z Chorzowa. Sytuacja zaczęła się od słownych zaczepek, które przerodziły się w próbę fizycznej konfrontacji i naruszenie porządku publicznego. Dzięki szybkiej reakcji policjantów zabezpieczających rejon przemieszczania się kibiców, wybuch agresji został opanowany, a fani drużyny gości zostali bezpiecznie doprowadzeni pod bramy obiektu.

Zatrzymania uczestników bójki i dalsze kroki prawne

Funkcjonariusze przeanalizowali relacje świadków, nagrania wideo oraz treści zamieszczane w internecie, co pozwoliło na wytypowanie konkretnych sprawców. Policjanci zatrzymali łącznie 6 osób w wieku od 16 do 55 lat, będących mieszkańcami województwa śląskiego oraz pomorskiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty udziału w bójce i pobiciu, a także uczestnictwa w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. O ich dalszym losie zadecyduje w najbliższym czasie prokuratura oraz sąd.

Źródło: Policja.pl