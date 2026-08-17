Kontrola prędkości na DK45. Kierowca BMW jechał ponad 200 km/h w powiecie krapkowickim

Nadmierna prędkość na drodze krajowej numer 45

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach pełnili służbę na drodze krajowej numer 45, gdzie zajmowali się nadzorem nad ruchem oraz kontrolami pojazdów. 13 sierpnia 2026 roku około godziny 18:40 mundurowi zauważyli samochód marki BMW, którego kierowca poruszał się z nadmierną prędkością. Policyjny pomiar wykazał, że auto jechało 201 km/h. Oznacza to, że mężczyzna przekroczył obowiązujące na tym odcinku ograniczenie do 70 km/h o 131 km/h.

Wysoki mandat i utrata prawa jazdy dla 36-latka

W związku z rażącym naruszeniem przepisów policjanci ukarali 36-letniego mieszkańca powiatu opolskiego mandatem karnym w kwocie 2500 zł. Na konto kierującego dopisano także 15 punktów karnych. Funkcjonariusze podjęli również decyzję o zatrzymaniu mężczyźnie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Codzienna praca mundurowych z krapkowickiej drogówki ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w regionie oraz eliminowanie niebezpiecznych zachowań na trasach powiatu.

Policjanci z Krapkowic apelują o rozsądek do kierowców

Mundurowi przypominają, że zbyt duża prędkość może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Funkcjonariusze zaznaczają, że każdy dodatkowy kilometr na liczniku znacząco wydłuża drogę hamowania pojazdu. Jednocześnie ogranicza to możliwość bezpiecznej reakcji w sytuacji, gdy na drodze pojawi się nagłe zagrożenie. Policja prosi wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i przestrzeganie obowiązujących limitów prędkości.

Źródło: Policja.pl