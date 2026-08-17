Oszustwo na policjanta w Jeleniej Górze. Trzy osoby usłyszały zarzuty

Oszustwo w Jeleniej Górze metodą na policyjny depozyt

Do zdarzeń doszło wieczorem 19 maja 2026 roku w Jeleniej Górze, gdy ofiarami oszustów padły dwie kobiety w wieku 85 oraz 88 lat. Sprawcy wykorzystali znany schemat działania, kontaktując się najpierw telefonicznie z informacją o rzekomo nadanej do nich paczce. Następnie z seniorkami rozmawiał mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, który przekonywał je o działaniach wymierzonych w grupę przestępczą. Fałszywy mundurowy twierdził, że przestępcy planują okraść mieszkania lub konta bankowe kobiet, dlatego ich pieniądze muszą zostać zabezpieczone. Oszust instruował pokrzywdzone, aby przekazały gotówkę do rzekomego policyjnego depozytu lub zostawiły ją w wyznaczonym wcześniej miejscu.

Seniorki z Jeleniej Góry straciły swoje oszczędności

Jedna z pokrzywdzonych kobiet, 85-letnia mieszkanka, uwierzyła w przedstawioną historię i po wypłaceniu pieniędzy z banku przekazała je kobiecie czekającej przed placówką. Druga seniorka również została zmanipulowana i zgodnie z instrukcją pozostawiła swoje oszczędności w kosmetyczce na klatce schodowej. Wyjaśnianiem sprawy zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, którzy analizowali zebrane informacje. Policjanci krok po kroku ustalali tożsamość osób mogących mieć związek z tymi przestępstwami, co pozwoliło wytypować 51-letnią mieszkankę Legnicy. Kobieta została zatrzymana w miejscu swojego zamieszkania 20 maja 2026 roku, czyli dzień po zgłoszeniu oszustw.

Zatrzymania w Legnicy i zarzuty dla oszustów

Dalsze działania jeleniogórskich funkcjonariuszy pozwoliły na ustalenie kolejnych osób, które miały współpracować z zatrzymaną 51-latką. Byli to 26-letnia kobieta oraz 27-letni mężczyzna, oboje będący mieszkańcami powiatu legnickiego. W dniu 14 sierpnia 2026 roku policjanci przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania tych osób na podstawie postanowień wydanych przez Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy potwierdził udział dwojga młodych ludzi w przestępczym procederze. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przedstawili wszystkim trzem osobom zarzuty oszustwa, za co może im grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl