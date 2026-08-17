Zatrzymania w powiecie bydgoskim. Kolejne osoby zamieszane w handel opioidami

Akcja krakowskich policjantów w powiecie bydgoskim

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku. Ponieważ osoby przebywające w wytypowanym mieszkaniu nie chciały otworzyć drzwi, mundurowi podjęli decyzję o wejściu siłowym do lokalu. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę. W mieszkaniu znaleziono również narkotyki i środki odurzające, które zostały przekazane do dalszych badań.

Nielegalne recepty i znaczne zyski z handlu

Realizacja ta ma bezpośredni związek z zatrzymaniem lekarza anestezjologa, do którego doszło w listopadzie 2025 roku. Medyk ten zajmował się wystawianiem recept na środki farmakologiczne w zamian za korzyści finansowe, mimo braku wskazań medycznych u pacjentów. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymana 37-latka przelała na konto lekarza około 200 000 zł za wystawione recepty. Po wykupieniu leków kobieta sprzedawała je innym osobom w formie pojedynczych sztuk lub całych blistrów, czyniąc z tego stałe źródło dochodu.

Zarzuty dla zatrzymanych i areszt tymczasowy

Kobieta usłyszała już zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków psychotropowych w okresie od 19 maja 2025 roku do września 2025 roku. Decyzją sądu została ona tymczasowo aresztowana, natomiast zatrzymany wraz z nią mężczyzna otrzymał dozór policyjny. Cała sprawa ma charakter rozwojowy i jest nadzorowana przez małopolskich funkcjonariuszy. Od początku trwania śledztwa zatrzymano już łącznie 17 osób, z których 10 przebywa w areszcie, a pozostałych 7 zostało objętych dozorem.

Źródło: Policja.pl