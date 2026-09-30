PGE Budowlani Łódź bronią tytułu. Kto jest rekordzistą

Historyczny triumf łodzianek

Siatkarki PGE Budowlani Łódź będą bronić mistrzowskiego tytułu w rozpoczynającym się w piątek sezonie ekstraklasy. W kwietniu tego roku, po zaciętych pięciu meczach finałowych, drużyna okazała się lepsza od DevelopResu Rzeszów.

Dla łódzkiego zespołu był to pierwszy złoty medal w historii klubu. Rzeszowianki również posiadają w swoim dorobku jeden mistrzowski tytuł, co zapowiada kolejny interesujący sezon ligowy.

Kto jest liderem wszech czasów?

Wśród najbardziej utytułowanych drużyn, które obecnie występują w ekstraklasie, znajduje się Chemik Police. Ten zespół może pochwalić się zdobyciem 11 złotych medali. Z kolei BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała wygrywał rozgrywki osiem razy.

W historycznej klasyfikacji polskiej ligi siatkówki kobiet prowadzi AZS AWF Warszawa. Stołeczny zespół sięgał po mistrzostwo Polski aż 22-krotnie, ustanawiając imponujący rekord w historii dyscypliny.