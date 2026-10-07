Znęcanie się nad żoną w Polkowicach. 42-latek trafił do aresztu

Tymczasowy areszt dla mieszkańca Polkowic

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach 4 października 2026 roku podjęli interwencję wobec 42-letniego mężczyzny. Jest on podejrzany o to, że od kilku lat znęcał się nad swoją żoną. Sprawca miał stosować wobec kobiety zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. W celu odizolowania agresora oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej, sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące.

Konsekwencje prawne i środki zapobiegawcze

Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z kodeksem karnym wobec sprawcy mogą zostać orzeczone również inne dotkliwe środki. Sąd ma możliwość wydania nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Dodatkowo na agresora może zostać nałożony obowiązek poddania się specjalistycznemu leczeniu lub terapii.

Policja apeluje o reagowanie na przemoc domową

Mundurowi podkreślają, że przemoc domowa zazwyczaj nie kończy się sama i może trwać wiele lat. Osoby dotknięte tym problemem często boją się prosić o pomoc, dlatego tak ważna jest czujność otoczenia. Reakcja świadków, członków rodziny czy sąsiadów ma kluczowe znaczenie dla przerwania trudnej sytuacji. Policjanci zaznaczają, że jeden telefon do służb może zatrzymać przemoc i pomóc chronić zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka.

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych

Funkcjonariusze przypominają, że przemoc nigdy nie powinna być uznawana za prywatną sprawę rodzinną. Każda osoba, która doświadcza agresji ze strony najbliższych, może liczyć na wsparcie i pomoc odpowiednich instytucji. Służby zachęcają do zgłaszania każdego przypadku podejrzenia przemocy, aby sprawcy nie czuli się bezkarni. Odpowiednia reakcja otoczenia jest pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.

Źródło: Policja.pl