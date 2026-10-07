Natalia Bukowiecka pokazała zjawiskowe zdjęcia w bikini! Fani oniemieli na widok pięknej lekkoatletki

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Natalia Bukowiecka wybrała się na urlop w towarzystwie męża. Lekkoatletyczna para zdecydowała się na wypoczynek na Krecie, gdzie początkowo przywitała ich pochmurna pogoda z opadami deszczu. Szybko jednak aura uległa poprawie, pozwalając brązowej medalistce igrzysk olimpijskich w Paryżu na relaks w pełnym słońcu.

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„Kreta przywitała nas deszczem, ale dzięki temu mieliśmy okazję trochę pozwiedzać. Piękne, wąskie uliczki, klimatyczne miasta i oczywiście dużo dobrego jedzenia. Później było już trochę więcej słońca, morza i plażowania” - napisała Natalia Bukowiecka, publikując zdjęcia z urlopu.

Biegaczka, która osiąga sukcesy na dystansie 400 metrów, udostępniła na swoim instagramowym profilu zestawienie fotografii z greckich wakacji. Oprócz kadrów uwieczniających spacery po urokliwych miejscowościach, lekkoatletka zaprezentowała się również w bikini. Odzew ze strony obserwatorów był natychmiastowy – w komentarzach posypały się zachwyty. „Ślicznotka”, „Stoisz czy biegniesz, zachwycasz...!”, „Super foty, pięknie wyglądasz” – pisali zauroczeni fani.