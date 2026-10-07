Laboratorium narkotykowe w Szubinie i powiecie włocławskim. Policja zabezpieczyła blisko 2000 litrów substancji 3CMC

Likwidacja laboratorium narkotykowego w województwie kujawsko-pomorskim

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Lublinie przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. Dzięki ich pracy udało się zlikwidować laboratorium, w którym produkowane były zakazane substancje psychotropowe. Mundurowi zapobiegli w ten sposób wprowadzeniu do obrotu setek kilogramów narkotyków, które mogły trafić do dealerów. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną funkcję w procesie produkcji, a miejsca, w których działali, zostały wcześniej odpowiednio przygotowane do tego procederu.

Przeszukania i zatrzymania w Szubinie oraz powiecie włocławskim

Działania policjantów zostały zrealizowane 2 października 2026 roku po południu na terenie dwóch miejscowości w powiecie włocławskim oraz w Szubinie. Na wytypowanych posesjach funkcjonariusze zatrzymali łącznie czterech mężczyzn w wieku 29, 34, 36 oraz 43 lat. W przeszukiwanych pomieszczeniach mundurowi zabezpieczyli aparaturę oraz produkty chemiczne wykorzystywane do wytwarzania nielegalnych substancji. Policjanci znaleźli ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą, którą zidentyfikowano jako substancję psychotropową 3CMC. Zabezpieczona ilość pozwoliłaby na wyprodukowanie blisko 800 kg gotowego narkotyku w formie kryształu.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszystkie zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu, a zgromadzone przez policjantów dowody przekazano do Prokuratury Rejonowej w Szubinie. Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty wytwarzania znacznej ilości zakazanych substancji psychotropowych. Następnie do sądu skierowano wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd po przeanalizowaniu akt sprawy zdecydował o aresztowaniu wszystkich czterech mężczyzn na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi teraz kara pozbawienia wolności w wymiarze do 20 lat.

Źródło: Policja.pl