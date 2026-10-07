Zatrzymanie w Zagórzu. 49-latek podejrzewany o związek ze śmiercią matki

Odnalezienie zwłok 73-letniej kobiety w Zagórzu

6 października 2026 roku około godziny 11:00 chrzanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciała 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w Zagórzu. Zwłoki zostały odkryte przez członka rodziny, a widoczne na nich obrażenia sugerowały, że do zgonu mogły przyczynić się inne osoby. Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Działania te miały na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia wewnątrz budynku.

Policyjna obława w lasach wokół Zagórza

W związku z ustaleniami na miejscu zdarzenia mundurowi rozpoczęli poszukiwania 49-letniego syna zmarłej kobiety. Ogłoszono alarm dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz jednostek z Trzebini, Libiąża i Alwerni. W działania zaangażowano znaczne siły, w tym funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przewodnika z psem tropiącym oraz operatorów dronów. Teren z powietrza sprawdzała także załoga policyjnego śmigłowca, a funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu kompleksów leśnych w okolicach Zagórza.

Zatrzymanie 49-latka i dalsze czynności prokuratorskie

Skoordynowane działania służb przyniosły efekt około godziny 16:00, kiedy to policjanci odnaleźli i zatrzymali poszukiwanego 49-latka w jednym z lasów nieopodal Zagórza. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich, a następnie trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Chrzanowie. 7 października 2026 roku zatrzymany zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie. Prowadzone postępowanie wyjaśni okoliczności śmierci 73-latki oraz określi dokładną rolę, jaką odegrał w tym zdarzeniu jej syn.

Podziękowania dla mieszkańców za współpracę ze służbami

Policja podziękowała mieszkańcom Zagórza i okolicznych miejscowości za odpowiedzialną postawę w trakcie trwania policyjnej obławy. Lokalne społeczeństwo zastosowało się do wydawanych komunikatów i apelów o niewchodzenie do lasów, w których prowadzono poszukiwania. Bezwzględne przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy pozwoliło służbom na sprawne przeprowadzenie akcji i skupienie wszystkich sił na odnalezieniu mężczyzny. Dzięki zaangażowaniu ponad 220 policjantów oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu działania udało się zakończyć w ciągu kilku godzin.

Źródło: Policja.pl