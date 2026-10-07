Iga Świątek absolutną gwiazdą w Chinach! Nagrania kibiców z Pekinu podbijają internet

Iga Świątek podbija serca Chińczyków. Turniej WTA 1000 w Pekinie pełen emocji

Awans Igi Świątek do kolejnej rundy turnieju w Pekinie wywołał euforię nie tylko nad Wisłą, ale też w samym Państwie Środka. Po pewnym zwycięstwie 6:1, 6:3 nad rewelacją z USA, Ivą Jovic, polska tenisistka zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale imprezy WTA 1000. W kolejnym starciu zagra z niżej notowaną Elise Mertens, co dodatkowo cieszy lokalnych sympatyków. Chińscy kibice są zachwyceni, że była numer jeden światowego tenisa wciąż pozostaje w grze.

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Triumfatorka pekińskiego turnieju z 2023 roku cieszy się tam szczególną estymą. Na ogromną uwagę zasługuje fakt, że trybuny pękają w szwach nie tylko w trakcie jej meczów, ale nawet w czasie treningów. Fani chętnie śledzą ją w luźniejszej atmosferze, a filmy przedstawiające ich ekscytację z błyskawiczną szybkością obiegają światowe media społecznościowe.

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Reakcje fanów na widok Igi Świątek zaskakują. Polka ulubienicą trybun

Jeden z najpopularniejszych w internecie filmików przedstawia moment, gdy podczas treningu Iga poprosiła entuzjastyczny tłum o chwilę cierpliwości, na co kibice odpowiedzieli grzecznym, niemal dziecięcym "okeeej". Pojawienie się Polki na kortach treningowych regularnie wywołuje głośne okrzyki i piski, a zachwyt budzi nawet jej wysportowana sylwetka. Tenisistka z Raszyna wydaje się być szczerze zdziwiona aż tak żywiołowym okazywaniem sympatii przez chińską widownię.

Kolejnym absolutnym hitem tegorocznych rozgrywek jest zachowanie publiczności podczas samych meczów, kiedy to trybuny chętnie odpowiadają na słynny, głośny okrzyk Igi: "Jazda". Taka sytuacja miała już miejsce podczas trudnego boju z Donną Vekić, który Polka wygrała 4:6, 7:6, 6:2, i powtórzyła się w starciu 1/8 finału z Ivą Jovic. Nawiązywanie takich interakcji z Raszynianką to dla fanów w Pekinie obecnie jeden z najważniejszych punktów turnieju!

Poniżej zobaczysz, jak mocno chińscy kibice wspierają Igę Świątek w Pekinie:

Iga: "Give a minute 🙏" Crowd: "Okaayy 🫡" #swiatek #chinaopen 🎥 - https://t.co/JjVE7UQBCa https://t.co/3GWvvkVQtV— Lukasinho (@LukasFCB321) October 4, 2026