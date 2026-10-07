Zatrzymanie w Wyżnem. Obcokrajowcy nielegalnie przekroczyli granicę w naczepie ciężarówki

Interwencja policji na stacji paliw w Wyżnem

W sobotę 3 października 2026 roku krótko po godzinie 20:00 dyżurny jednostki w Strzyżowie otrzymał zgłoszenie od pracownika stacji paliw w Wyżnem. Informacja dotyczyła grupy czterech obcokrajowców znajdujących się na parkingu przy drodze krajowej nr 19. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wydziału kryminalnego oraz powiadomiono inne służby. Policjanci zastali tam czterech mężczyzn, którzy oświadczyli, że są obywatelami Afganistanu.

Podróż z Serbii w naczepie ze sprzętem AGD

Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyźni dostali się na terytorium kraju w naczepie samochodu ciężarowego, który wjechał do Polski przez przejście graniczne w Barwinku. Pojazd przewoził sprzęt AGD z Serbii, a miejscem docelowym dostawy towaru miała być Finlandia. Podczas postoju na stacji paliw obcokrajowcy wydostali się na zewnątrz pojazdu po uprzednim rozcięciu plandeki naczepy ostrym narzędziem. Kiedy zdezorientowani mężczyźni przebywali na parkingu, o ich obecności pracownika stacji poinformował kierowca ciężarówki, który jest obywatelem Serbii.

Czynności służb i przekazanie Straży Granicznej

Do działań w Wyżnem wezwano grupę procesową, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani cudzoziemcy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów i posługiwali się wyłącznie swoim ojczystym językiem. Po zakończeniu niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia obywatele Afganistanu zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Funkcjonariusze KAS sprawdzili również dokładnie wnętrze naczepy, jednak nie znaleźli w niej więcej osób.

Źródło: Policja.pl