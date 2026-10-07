Ranking FIFA. Polska znowu spada

Polska reprezentacja z remisem, wygraną i dwiema porażkami

Najnowszy ranking FIFA został opublikowany po zakończeniu okienka reprezentacyjnego, które dla europejskich drużyn oznaczało mecze w Lidze Narodów UEFA. Reprezentacja Polski, występująca w drugiej dywizji tych rozgrywek, rozegrała na przełomie września i października cztery spotkania. Najpierw Polacy zremisowali u siebie 0:0 z Bośnią i Hercegowiną, by następnie ulec na wyjeździe Szwecji 1:3.

W kolejnych meczach kadra Jana Urbana zanotowała wysokie zwycięstwo 6:0 nad Rumunią przed własną publicznością. Serię spotkań zakończyła jednak wyjazdowa porażka 0:1 z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Te wyniki przełożyły się bezpośrednio na pozycję polskiego zespołu w międzynarodowym zestawieniu, skutkując spadkiem z 36. na 37. miejsce.

Jak wypadli rywale Polaków?

W przeciwieństwie do reprezentacji Polski, jej dwaj najmocniejsi rywale z grupy odnotowali awans w zestawieniu. Szwecja przesunęła się z 37. na 34. miejsce w rankingu, wyprzedzając tym samym Rosję, Ukrainę oraz zespół prowadzony przez Jana Urbana. Z kolei reprezentacja Bośni i Hercegowiny awansowała o cztery pozycje, plasując się ostatecznie na 57. lokacie, wyprzedzając między innymi kadrę Rumunii.

Rumunia, zamykająca tabelę grupy w Lidze Narodów bez ani jednego punktu, zaliczyła wyraźny spadek z 52. na 58. pozycję. Czołówka rankingu FIFA nie uległa zmianom. Liderem pozostaje mistrz świata - Hiszpania. Na kolejnych miejscach plasują się Argentyna, Francja oraz Anglia. Zmiana nastąpiła na piątym miejscu, na które awansowała reprezentacja Portugalii, przesuwając się z siódmej pozycji.