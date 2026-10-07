Jesienne hity w polskiej Sephorze. Marka Hailey Bieber i inne nowości kosmetyczne na 2026 rok

Chłodniejsze miesiące absolutnie nie oznaczają rutyny, a wręcz przeciwnie – to obecnie najbardziej fotogeniczny okres w roku. Wielu z nas wykorzystuje ten czas na zasłużony odpoczynek, nadrabianie zaległości serialowych i muzycznych oraz skupienie się na własnych rytuałach pielęgnacyjnych. Zamiast intensywnych wakacyjnych aktywności i ciągłych wyjść ze znajomymi, klientki drogerii chętniej eksperymentują z nowymi produktami. W tym sezonie ponownie triumfują wyraziste barwy i mocniejsze krycie, co świetnie współgra z bogatymi ofertami znanych producentów. Wzięliśmy pod lupę najświeższe premiery dostępne w polskiej sieci Sephora i wytypowaliśmy trójkę faworytów, którzy mają ogromną szansę zdominować kosmetyczne trendy jesienią 2026 roku. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych nowości z asortymentu tej znanej perfumerii.

Kosmetyki Rhode w Polsce. Marka Hailey Bieber debiutuje w Sephorze

Entuzjastki oszczędnej rutyny pielęgnacyjnej oraz słynnego efektu promiennej cery mogą wreszcie świętować sukces. Stworzona przez modelkę Hailey Bieber linia Rhode ostatecznie trafiła na półki rodzimych perfumerii Sephora, co natychmiast wywołało ogromne emocje na rynku kosmetycznym. Asortyment ten zdobył globalną popularność dzięki koncentracji na regeneracji warstwy hydrolipidowej i zastosowaniu nieskomplikowanych, lecz bardzo wydajnych receptur. Wśród największych hitów sprzedażowych wymienia się rozświetlająco-nawilżające serum Peptide Glazing Fluid oraz kultowy balsam Peptide Lip Treatment, dedykowany wygładzaniu i odżywianiu ust. Oficjalna polska premiera pozwala konsumentkom osobiście wypróbować preparaty uchodzące w mediach społecznościowych za gwarancję idealnie zdrowej skóry.

Limitowane palety Hourglass na sezon jesienny. Nowości do makijażu twarzy

Firma Hourglass tradycyjnie już kusi swoje wierne klientki wyjątkowymi edycjami produktów, które błyskawicznie znikają ze sklepowych półek i trafiają w ręce pasjonatów ekskluzywnych kosmetyków. Wspomniane palety stanowią unikalne połączenie nowoczesnych receptur, misternych projektów i działalności charytatywnej, przypominając wręcz miniaturowe dzieła sztuki. Tegoroczna odsłona popularnej linii Ambient wzbudza zachwyt głównie za sprawą spektakularnego wzornictwa, często nawiązującego do motywów astralnych. Same kasetki wykonane z tłoczonego metalu stanowią elegancki dodatek do każdego stanowiska wizażysty. Środek tych luksusowych zestawów kryje w sobie precyzyjnie skomponowane warianty pudrów wykończeniowych, róży, bronzerów oraz świetlistych akcentów. To właśnie te formuły odpowiadają za słynny efekt optycznego wygładzenia, który sprytnie ukrywa mankamenty cery, ożywia twarz i pozwala na jej delikatne wykonturowanie.

MAKE UP FOR EVER Artist Colorglow Lip Balm. Silne nawilżenie i kwas hialuronowy

Nowoczesny preparat Artist Colorglow Lip Balm od marki MAKE UP FOR EVER całkowicie zmienia podejście do codziennego dbania o kondycję warg, gwarantując im mocne odżywienie i delikatny połysk. Kosmetyk ten stał się absolutnym priorytetem w kosmetyczkach osób ceniących sobie długotrwałą miękkość i naturalnie wyglądający koloryt skóry w tej strefie. Za rewelacyjne rezultaty odpowiada innowacyjny skład utrzymujący optymalny poziom nawodnienia aż do doby, definitywnie rozwiązując problem uciążliwego pierzchnięcia. Główną rolę odgrywa tutaj kwas hialuronowy, powszechnie doceniany za potężne zdolności magazynowania cząsteczek wody w tkankach. Jego obecność sprawia, że wargi zyskują dawną sprężystość, stają się optycznie powiększone i głęboko zregenerowane. Działa on niczym naturalna gąbka, budując na naskórku specjalny film ochronny, skutecznie hamujący proces przesychania.

Autor: Hourglass/ Materiały prasowe