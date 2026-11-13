Reprezentacja Polski przymierza stroje Adidasa. Wyciekły zdjęcia nowych koszulek

Doniesienia o zmianie dostawcy sprzętu wywołały ogromne poruszenie wśród polskich kibiców. Wieloletnia umowa łącząca Polski Związek Piłki Nożnej z koncernem Nike dobiega końca wraz z upływem 2026 roku. Oznacza to, że od stycznia 2027 roku za stroje drużyny narodowej odpowiadać będzie marka Adidas. Sympatycy kadry z ogromnym zainteresowaniem wypatrują oficjalnego pokazu nowych trykotów. Ze względu na wciąż trwający kontrakt z dotychczasowym partnerem, piłkarska federacja nie może jednak zdradzać szczegółów, a ostateczny projekt koszulek pozostaje tajemnicą.

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Nicola Zalewski, Jan Bednarek i Matty Cash przymierzają nowe koszulki kadry

Chociaż projekty objęto ścisłym embargiem, rąbka tajemnicy udało się uchylić dzięki pracy fotoreportera „Super Expressu”, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Dziennikarz uwiecznił na zdjęciach reprezentantów Polski testujących nowe komplety meczowe. W obiektywie aparatu znaleźli się czołowi gracze drużyny narodowej, a wśród nich Jan Bednarek, Matty Cash oraz Nicola Zalewski. Zdobyte materiały potwierdzają, że pierwszy strój zachowa tradycyjną biel, z kolei koszulki wyjazdowe utrzymano w barwie czerwonej. Na trykotach wyraźnie odznaczają się również trzy paski, będące znakiem rozpoznawczym nowego sponsora technicznego.

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Kacper Urbański zachwycony strojami Adidasa. Ile zarobi PZPN na nowym kontrakcie?

Nowe propozycje ubioru najwyraźniej bardzo spodobały się samym zawodnikom, a szczególny entuzjazm podczas przymiarek wykazywał młody pomocnik reprezentacji Kacper Urbański. Piłkarz był do tego stopnia zadowolony z wyglądu świeżego trykotu, że tuż po jego założeniu zaczął wykonywać sobie pamiątkowe zdjęcia typu selfie. Taka reakcja sugeruje, że przynajmniej w kwestii estetycznej zmiana dostawcy sprzętu wyjdzie drużynie narodowej na plus. Ostatecznie jednak, jak powszechnie wiadomo, o wynikach na boisku nie decydują same koszulki.

Z informacji publikowanych już kilka tygodni temu wynika, że nowy kontrakt PZPN z firmą Adidas będzie obowiązywał przez osiem lat. Z tytułu tej umowy polska federacja piłkarska ma inkasować od 4 do 5 milionów euro rocznie, co oznacza, że całkowita wartość porozumienia zamknie się w kwocie sięgającej około 150 milionów złotych.