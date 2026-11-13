Reprezentacja Polski przymierza stroje Adidasa. Wyciekły zdjęcia nowych koszulek

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-11-13 6:12

W polskim futbolu dobiega końca pewna epoka, ponieważ z początkiem nowego roku reprezentacja Polski porzuci stroje marki Nike na rzecz firmy Adidas. Choć oficjalny pokaz nowych trykotów pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, fotoreporter „Super Expressu” zdołał uwiecznić kadrowiczów podczas przymiarek. Na wykonanych fotografiach widać, jak między innymi Matty Cash oraz Nicola Zalewski testują świeże, biało-czerwone koszulki.

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Doniesienia o zmianie dostawcy sprzętu wywołały ogromne poruszenie wśród polskich kibiców. Wieloletnia umowa łącząca Polski Związek Piłki Nożnej z koncernem Nike dobiega końca wraz z upływem 2026 roku. Oznacza to, że od stycznia 2027 roku za stroje drużyny narodowej odpowiadać będzie marka Adidas. Sympatycy kadry z ogromnym zainteresowaniem wypatrują oficjalnego pokazu nowych trykotów. Ze względu na wciąż trwający kontrakt z dotychczasowym partnerem, piłkarska federacja nie może jednak zdradzać szczegółów, a ostateczny projekt koszulek pozostaje tajemnicą.

Jan Bednarek w białej koszulce reprezentacji. Na miniaturach Zalewski, Cash i Urbański. O nowych strojach czytaj w Eska.
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Nicola Zalewski, Jan Bednarek i Matty Cash przymierzają nowe koszulki kadry

Chociaż projekty objęto ścisłym embargiem, rąbka tajemnicy udało się uchylić dzięki pracy fotoreportera „Super Expressu”, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Dziennikarz uwiecznił na zdjęciach reprezentantów Polski testujących nowe komplety meczowe. W obiektywie aparatu znaleźli się czołowi gracze drużyny narodowej, a wśród nich Jan Bednarek, Matty Cash oraz Nicola Zalewski. Zdobyte materiały potwierdzają, że pierwszy strój zachowa tradycyjną biel, z kolei koszulki wyjazdowe utrzymano w barwie czerwonej. Na trykotach wyraźnie odznaczają się również trzy paski, będące znakiem rozpoznawczym nowego sponsora technicznego.

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Kacper Urbański zachwycony strojami Adidasa. Ile zarobi PZPN na nowym kontrakcie?

Nowe propozycje ubioru najwyraźniej bardzo spodobały się samym zawodnikom, a szczególny entuzjazm podczas przymiarek wykazywał młody pomocnik reprezentacji Kacper Urbański. Piłkarz był do tego stopnia zadowolony z wyglądu świeżego trykotu, że tuż po jego założeniu zaczął wykonywać sobie pamiątkowe zdjęcia typu selfie. Taka reakcja sugeruje, że przynajmniej w kwestii estetycznej zmiana dostawcy sprzętu wyjdzie drużynie narodowej na plus. Ostatecznie jednak, jak powszechnie wiadomo, o wynikach na boisku nie decydują same koszulki.

Z informacji publikowanych już kilka tygodni temu wynika, że nowy kontrakt PZPN z firmą Adidas będzie obowiązywał przez osiem lat. Z tytułu tej umowy polska federacja piłkarska ma inkasować od 4 do 5 milionów euro rocznie, co oznacza, że całkowita wartość porozumienia zamknie się w kwocie sięgającej około 150 milionów złotych.

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