Igrzyska 2030 w tarapatach. Dlaczego Edgar Grospiron traci stanowisko?

Dlaczego Edgar Grospiron odchodzi z komitetu?

Odejście szefa komitetu organizacyjnego zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Alpach Francuskich wydaje się przesądzone. Trwają już zaawansowane negocjacje dotyczące warunków, na jakich działacz pożegna się ze swoim stanowiskiem. Na najbliższy czwartek zaplanowano specjalne posiedzenie zarządu komitetu. Informacje te przekazały anonimowe źródła agencji Reuters.

Problemy w kierownictwie francuskiej kandydatury pojawiły się już znacznie wcześniej. Według doniesień mediów Grospiron był bliski utraty pracy w lutym 2026 roku, podczas trwania zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Wówczas jednak to dyrektor generalny Cyril Linette opuścił struktury organizacyjne, powołując się na niemożliwe do pokonania różnice zdań.

Kto stracił zaufanie do szefa Igrzysk 2030?

Decyzja o zmianach na najwyższym szczeblu wynika z braku poparcia kluczowych podmiotów zaangażowanych w przygotowania. Pod koniec sierpnia rząd Francji oraz przedstawiciele regionów Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i Owernia-Rodan-Alpy zgłosili swoje poważne zastrzeżenia. O tej trudnej sytuacji został od razu poinformowany Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Do grona niezadowolonych partnerów dołączyły również francuskie komitety olimpijski oraz paraolimpijski. Z oficjalnych doniesień wynika, że powodem tak radykalnych kroków była utrata zaufania do dotychczasowego przewodniczącego. Sytuacja ta stawia organizatorów imprezy przed koniecznością szybkiego znalezienia nowego lidera tego ogromnego projektu.