Myjesz tak ręce? Nic dziwnego, że szybko się starzeją. Sprawdź, czego unikać, aby twoje dłonie długo wyglądały na młode i zadbane

Częste mycie rąk i kontakt z detergentami przyczyniają się do przesuszenia i szybszego starzenia się skóry dłoni.

Kluczowe dla zdrowego wyglądu dłoni jest regularne stosowanie kremu nawilżającego, najlepiej po każdym myciu, oraz ochrona przed słońcem kremem z filtrem UV.

Ważny jest również sam sposób mycia rąk. Zmień ten nawyk, a ręce będą starzeć się znacznie wolniej.

O dłoniach często przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy zaczynają wyglądać na przesuszone. Tymczasem każdego dnia wystawiamy je na działanie całej masy szkodliwych czynników. Mycie naczyń, sprzątanie, częste dezynfekowanie, gorąca woda czy zwykłe mycie rąk - to wszystko wpływa na kondycję naszych dłoni. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy skóra jest regularnie pozbawiana swojej naturalnej warstwy ochronnej. Zaczyna wtedy tracić wilgoć, staje się napięta i sucha. Mogą pojawić się również nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, zaczerwienienie czy drobne pęknięcia.

Myjesz tak ręce? To dlatego dłonie szybciej się starzeją

Wiele osób podczas mycia rąk automatycznie odkręca bardzo ciepłą wodę. Bardzo gorąca woda, choć uznaje się, iż dobrze usunie wszelkie zarazki i bakterie z powierzchni naszych dłoni, niestety może dodatkowo nasilać przesuszenie. Znaczenie ma również sposób wycierania dłoni. Intensywne pocieranie ręcznikiem, szczególnie gdy skóra jest już podrażniona, nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej delikatnie osuszyć ręce, bez szorowania ich do sucha. Jeśli tylko zaczniesz myć dłonie w nieco chłodniejszej wodzie i przestaniesz mocno osuszać je szorstkim ręcznikiem, od razu poczujesz różnicę, a twoje dłonie ci za to podziękują.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Detergenty niekorzystnie wpływają na skórę dłoni

Płyn do naczyń czy środki do sprzątania skutecznie radzą sobie z tłuszczem i brudem. Niestety, ich działanie nie kończy się wyłącznie na zabrudzeniach. Przy częstym kontakcie mogą również przesuszać skórę dłoni. Dlatego podczas porządków warto zakładać rękawiczki ochronne. To drobna zmiana, a może znacząco ograniczyć kontakt skóry z detergentami.

Jak zadbać o dłonie na co dzień?

Podstawą jest regularne stosowanie kremu do rąk, najlepiej po umyciu oraz zawsze wtedy, gdy skóra zaczyna być wyraźnie sucha. Warto wybierać preparaty przeznaczone do skóry suchej i zawierające składniki wspierające jej barierę ochronną. Nie bez znaczenia pozostaje także ochrona dłoni przed słońcem. Promieniowanie UV przyczynia się do zmian związanych ze starzeniem skóry, dlatego krem z filtrem warto nakładać również na dłonie, nie tylko na twarz.

Nie chodzi o to, by ograniczać mycie rąk - higiena pozostaje niezwykle ważna. Warto jednak zwrócić uwagę na temperaturę wody, rodzaj używanego mydła i częstotliwość kontaktu z detergentami. Kilka prostych nawyków może sprawić, że skóra dłoni będzie dłużej wyglądała zdrowo, gładko i młodo.

8