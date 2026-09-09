Koszmar reprezentanta Polski. Musiał zejść z boiska, przejdzie zabieg serca

Nieprawidłowa praca serca u Jakuba Piotrowskiego objawiła się podczas poniedziałkowego starcia pomiędzy Udinese a Lazio, które zakończyło się wynikiem 1:2.

Zawodnik naszej kadry skarżył się na duszności i musiał opuścić plac gry już w pierwszym kwadransie spotkania.

Władze włoskiego klubu ogłosiły, że w nadchodzących dniach pomocnik zostanie poddany zabiegowi ablacji serca.

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Dramat Jakuba Piotrowskiego. Reprezentant Polski przejdzie zabieg serca

Włoska drużyna opublikowała oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że Jakub Piotrowski w ciągu kilku najbliższych dni przejdzie zabieg ablacji serca. Decyzja zapadła po serii szczegółowych badań medycznych. Ich celem było znalezienie źródła poważnego osłabienia, z jakim polski pomocnik zmagał się w trakcie poniedziałkowego meczu ligowego przeciwko Lazio, przegranego przez Udinese 1:2. Zawodnik odczuwał wyraźne duszności, co zmusiło sztab szkoleniowy do dokonania wczesnej zmiany. Już w 15. minucie na murawie zastąpił go Lennon Miller, choć początkowo spekulowano, że przyczyną nagłego zejścia z boiska były dolegliwości żołądkowe.

Dramat Jakuba Piotrowskiego w meczu z Lazio. Polak opuścił murawę już w 15. minucie spotkania

Klub w oficjalnym komunikacie precyzyjnie wyjaśnił sytuację zdrowotną Polaka, informując że „podczas meczu u Piotrowskiego wystąpiła łagodna arytmia serca”. Zapowiedziano jednocześnie, że po odpowiednim okresie odpoczynku i rehabilitacji, pomocnik dostanie zielone światło na powrót do pełnych obciążeń treningowych i regularnych występów na najwyższym poziomie.

Sytuacja polskiego gracza nie jest odosobniona na boiskach Serie A w ostatnich dniach. Identyczną procedurę medyczną przeszedł we wtorek Scott McTominay reprezentujący barwy Napoli. Szkocki zawodnik musiał z tego powodu opuścić sobotnie starcie z Interem Mediolan, w którym wystąpił Piotr Zieliński, a ekipa z Neapolu poniosła porażkę 2:3. Nieobecność McTominaya przedłuży się także na rywalizację w Lidze Mistrzów przeciwko londyńskiemu Arsenalowi, a także na ligowe konfrontacje z Bologną Łukasza Skorupskiego oraz Fiorentiną. Przewiduje się, że wznowi on treningi dopiero w okresie, gdy kluby będą miały pauzę z powodu spotkań reprezentacyjnych w Lidze Narodów.

Wszystko wskazuje na to, że podobny scenariusz czeka Piotrowskiego. Dotychczasowy bilans pomocnika w kadrze narodowej to 14 występów i dwa zdobyte gole, a jego ostatni mecz z orzełkiem na piersi miał miejsce 31 maja podczas sparingu z Ukrainą, zakończonego przegraną Polaków 0:2. Najprawdopodobniej zabraknie go na liście powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na jesienne zgrupowanie. W ramach wrześniowo-październikowych spotkań Ligi Narodów nasza drużyna ma zaplanowane dwa mecze z Bośnią i Hercegowiną, a także pojedynki ze Szwecją i Rumunią.

Nota ufficiale: Jakub Piotrowski ⚪⚫Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento di ablazione cardiaca ⬇️https://t.co/31me2HfAys pic.twitter.com/gGAk3WI2Fp— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 8, 2026