WTA w Toronto. Iga Świątek deklasuje rywalkę w drodze do półfinału

Iga Świątek w półfinale w Toronto

Iga Świątek kontynuuje znakomitą serię podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka zdominowała na korcie Rosjankę Dianę Sznajder, wygrywając gładko 6:2, 6:1. Spotkanie było pokazem siły tenisistki z Raszyna. Tym samym Świątek zameldowała się w najlepszej czwórce prestiżowych kanadyjskich zawodów.

Było to drugie w historii starcie obu zawodniczek. Wcześniej mierzyły się w 1/8 finału w Madrycie w 2025 roku, gdzie Polka potrzebowała trzech setów do odniesienia zwycięstwa. W Toronto rywalizacja od początku do końca przebiegała pod dyktando liderki polskiego tenisa.

Z kim zagra Świątek w kolejnej rundzie?

Teraz przed Igą Świątek walka o wielki finał turnieju w Toronto. Jej półfinałową przeciwniczką będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa lub Ukrainka Elina Switolina. Obie zawodniczki prezentują wysoką formę, co zapowiada pasjonujące widowisko dla fanów tenisa.

W turnieju głównym w Toronto brały udział również inne Polki. Niestety, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz rozstawiona z numerem 18. Maja Chwalińska zakończyły swój udział w zawodach na etapie drugiej rundy, czyli 1/32 finału.