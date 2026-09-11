Najpiękniejsza bramkarka świata znów rozpala internet. Mikayla Demaiter pozuje w odważnych kadrach

Mikayla Demaiter znów aktywna. Modelka pokazała śmiałe ujęcia

Brak nowych wpisów na Instagramie przez czternaście dni mocno zaniepokoił fanów Mikayli Demaiter, która zasłynęła w sieci jako najpiękniejsza bramkarka globu. Kiedy w końcu przerwała milczenie na Instagramie, natychmiast wywołała ogromne poruszenie. Dawna reprezentantka kanadyjskiej drużyny hokejowej Bluewater Hawks zaprezentowała serię odważnych kadrów. Choć część internautów uważa takie eksponowanie ciała za przesadę, modelka śmiało prezentuje swoje krągłości, w tym mocno wyeksponowany dekolt oraz pośladki. Dla stałych obserwatorów jej profilu to jednak nic nowego, ponieważ gwiazda regularnie publikuje materiały o podobnym charakterze, chętnie chwaląc się swoimi wdziękami przed obiektywem aparatu.

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Galeria: Śmiałe zdjęcia najpiękniejszej bramkarki globu Mikayli Demaiter

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Koniec kariery na lodowisku. Mikayla Demaiter jako gwiazda modelingu

Decyzja o porzuceniu profesjonalnego hokeja zapadła u Mikayli Demaiter już kilka lat temu. Powodem rozstania z zawodowym sportem był poważny uraz kolana oraz rosnące ambicje związane ze światem mody. Obecnie na lodowisku pojawia się wyłącznie w celach rekreacyjnych, a jej głównym zajęciem stało się pozowanie do zdjęć. Przebranżowienie okazało się strzałem w dziesiątkę, co potwierdza imponująca liczba ponad trzech milionów obserwujących na Instagramie. Oprócz zmysłowych kadrów, była sportsmenka często zaskakuje pomysłowością w doborze kreacji. W przeszłości prezentowała się już fanom między innymi w skąpym przebraniu kowbojki, stroju pokojówki czy też jako kusząca pani profesor. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne, równie odważne wcielenia popularnej Kanadyjki.

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