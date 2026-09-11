Tajemnicza śmierć 19-letniego piłkarza. Wstrząsające okoliczności

Dramat nad jeziorem we Włoszech. Nie żyje Bartosz Malinowski

Środowisko piłkarskie w Polsce pogrążyło się w smutku po otrzymaniu wiadomości o śmierci zawodnika związanego z Lechią Zielona Góra. Chłopak wyjechał do Włoch z dwoma kolegami, aby odpocząć i zregenerować siły. Tragedia rozegrała się nad jeziorem Castel Gandolfo. Jak donoszą włoskie media, 19-letni Bartosz Malinowski niespodziewanie poczuł się źle podczas pływania.

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„Jego koledzy zdołali wyciągnąć go z wody i natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec ratunkowy. Mimo prowadzonej reanimacji życia młodego Polaka nie udało się uratować”

– przekazała Lechia Zielona Góra, oddając hołd swojemu zawodnikowi na oficjalnej stronie internetowej.

Kariera Bartosza Malinowskiego. Grał nie tylko w Lechii Zielona Góra

W ubiegłym sezonie Bartosz Malinowski grał na wypożyczeniu w Warcie Międzychód. W swojej krótkiej karierze reprezentował także barwy Pogoni Świebodzin. Ten klub również opublikował pożegnalny wpis dla 19-latka.

„To szokująca informacja, której nie da się zaakceptować. W tym trudnym momencie składamy najbliższym szczere wyrazy współczucia. Bartku, spoczywaj w pokoju”

– napisano w mediach społecznościowych. Głos w sprawie śmierci młodego zawodnika zabrał również Lubuski Związek Piłki Nożnej, który opublikował oficjalny komunikat.

„Z przykrością informujemy, że w wieku 19 lat zmarł Bartosz Malinowski, zawodnik m.in. Pogoni Świebodzin oraz Lechii Zielona Góra. Wyrazy współczucia oraz szczere kondolencje Rodzinie i Bliskim składają Prezes Robert Skowron wraz z Zarządem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.”

– czytamy na oficjalnej stronie związku.

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