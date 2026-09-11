14 października bez zajęć lekcyjnych. Pomysły na rodzinny, nieoficjalny długi weekend

Środa, 14 października będzie dniem wolnym od zajęć szkolnych, to możliwość zaplanowania długiego weekendu.

Sprawdź, gdzie można wyjechać na nieoficjalny długi weekend.

Morze, czy góry? Sprawdź, jaki kierunek wybiorą rodzice.

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Szkoły powinny zapewnić dzieciom opiekę, jednak tego dnia nie odbywają się standardowe lekcje. Dla wielu rodzin może to być więc dogodny moment, aby zaplanować krótki wyjazd i stworzyć sobie dodatkową przerwę. Jesienią nad Bałtykiem jest już znacznie mniej turystów, w górach można w pełni podziwiać jesienne krajobrazy, natomiast okolice jezior i miejscowości uzdrowiskowe stają się zdecydowanie spokojniejsze niż pod koniec lata.

Obserwujemy niemal idealny podział między Bałtykiem a górami, które łącznie odpowiadają za ponad cztery na pięć wszystkich wyjazdów w analizowanym okresie. Mniej więcej co dziesiąta rezerwacja przypada na jeziora, uzdrowiska lub obiekty historyczne, a mniej niż 5 proc. na miasta. Nad morzem i w górach goście zostają średnio na trzy noce, nad jeziorami i w miastach na dwie. Co istotne, około 30 proc. rezerwacji dotyczy pobytów z dziećmi. Może to oznaczać lepszą dostępność pokoi rodzinnych, co działa na korzyść osób, które dopiero planują taki pobyt – przekonuje Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Autor: Travelist.pl/ Materiały prasowe

Oferta pozostaje obecnie dość szeroka. W każdej z analizowanych kategorii dostępnych jest co najmniej połowa propozycji. Największy wybór można znaleźć nad morzem, gdzie wolnych pozostaje 65 proc. miejsc. Najmniejsza dostępność dotyczy jezior, uzdrowisk oraz obiektów historycznych – w każdej z tych grup wynosi ona 52 proc. Eksperci Travelist.pl przyjrzeli się więc miejscom, które mogą być interesującą opcją na kilkudniowy październikowy wyjazd – zarówno nad Bałtykiem i w południowej Polsce, jak i w mniej typowych lokalizacjach.

OD SERCA: Podróże

Bałtyk jesienią. Nad morzem bez wakacyjnych tłumów

W połowie października niewiele osób przyjeżdża nad Bałtyk z myślą o kąpielach w morzu. Ten okres ma jednak inne zalety. Plaże zachęcają do długich spacerów, trasy rowerowe są znacznie mniej zatłoczone, a porty i latarnie morskie można zwiedzać w spokojniejszej atmosferze. Przy jesiennej aurze szczególnie istotne stają się również udogodnienia oferowane przez hotele, dzięki którym można atrakcyjnie spędzić czas także wtedy, gdy pogoda nie sprzyja aktywnościom na zewnątrz.

Najbardziej budżetową propozycją w zestawieniu jest Mielno, gdzie ceny rozpoczynają się od 470 zł za noc. Jesienny pobyt można tutaj połączyć ze spacerami nad Jeziorem Jamno oraz przejażdżkami nadmorską trasą rowerową. Od 480 zł kosztuje nocleg w Ustroniu Morskim, a niewiele więcej, bo od 490 zł, trzeba zapłacić za pobyt w Ustce. To kierunek, który oferuje wiele możliwości spędzania czasu również przy pochmurnej pogodzie. Oznakowane miejskie trasy prowadzą m.in. przez okolice portu, zabytkowe części miasta i strefę uzdrowiskową.

Na rodzinny odpoczynek dobrze może nadawać się także Grzybowo, gdzie noclegi dostępne są od 500 zł za dobę. Miejscowość wyróżnia się szeroką plażą i otaczającym ją sosnowym lasem, a dodatkową atrakcją może być poszukiwanie bursztynu. W Chałupach ceny zaczynają się od 535 zł. Wśród możliwych aktywności znajdują się tam rowerowe wyprawy po Półwyspie Helskim oraz odwiedziny w fokarium. Pobyt w Niechorzu to wydatek od około 550 zł za dobę. Jesienią, gdy nie ma już letnich tłumów, można bez długiego oczekiwania wejść na miejscową latarnię morską i podziwiać wybrzeże z wysokości. Najdroższą z analizowanych nadmorskich propozycji jest Kołobrzeg, gdzie ceny zaczynają się od 570 zł, choć również poza sezonem miejscowość oferuje wiele możliwości wypoczynku.

Autor: Travelist.pl/ Materiały prasowe

Jesienne góry i relaks w termach

Październik jest szczególnie atrakcyjnym okresem na wyjazd w góry. Beskidzkie i sudeckie lasy przybierają intensywne jesienne barwy, popularne szlaki są znacznie mniej oblegane niż w sezonie letnim, a podczas sprzyjającej pogody nadal można zaplanować dłuższe piesze wyprawy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że dzień jest krótszy, a warunki pogodowe mogą szybko się zmieniać.

Z danych Travelist.pl wynika, że najniższe ceny wśród górskich miejscowości oferuje Lądek-Zdrój – od 425 zł za dobę. Pobyt można tutaj połączyć ze spacerami po uzdrowisku oraz wycieczkami po Górach Złotych. Od 460 zł dostępna jest Łomnica, której położenie pozwala na zwiedzanie zarówno Karkonoszy, jak i pałaców oraz parków znajdujących się w Kotlinie Jeleniogórskiej. Mszana Dolna, z cenami od 480 zł, stanowi dobrą bazę wypadową w Beskid Wyspowy i Gorce. Z kolei pobyt w podhalańskim Czerwiennem kosztuje od 505 zł i pozwala połączyć spokojne poznawanie okolicy z korzystaniem z pobliskich basenów termalnych.

Wśród karkonoskich propozycji znalazły się Szklarska Poręba (od 510 zł) i Karpacz (od 520 zł). W Szklarskiej Porębie można wybrać się m.in. w okolice Wodospadu Szklarki, Złotego Widoku lub na górskie szlaki. W Karpaczu warto natomiast zobaczyć Świątynię Wang, zaporę na Łomnicy albo wybrać się na krótszy spacer w rejonie Śnieżki. Zestawienie górskich miejscowości uzupełnia Świeradów-Zdrój – od 535 zł za dobę. To miejsce, w którym łagodniejsze trasy Gór Izerskich można połączyć z regeneracją w hotelowej strefie wellness.

Od historycznych miejsc po Mazury – jesienny odpoczynek poza głównymi kierunkami

Jesienny urlop nie musi oznaczać wyłącznie wyjścia na górski szlak czy spaceru po plaży. Kilka wolnych dni można wykorzystać również na pobyt w uzdrowisku, wypoczynek nad jeziorem albo poznawanie miejsc związanych z historią i kulturą.

W tej kategorii najniższą cenę oferuje Janów Podlaski – od 445 zł za noc. Miejscowość łączy historyczne dziedzictwo z wieloletnimi tradycjami jeździeckimi i interesującym kalendarzem wydarzeń. 16 października w Zamku Janów Podlaski ma wystąpić Aga Zaryan – jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek jazzowych – natomiast następnego dnia zaplanowano rozpoczęcie dwudniowych zawodów w skokach. W przypadku Buska-Zdroju ceny zaczynają się od 485 zł. Jesienny pobyt można urozmaicić spacerem po parku zdrojowym oraz wizytą przy dużej tężni. Z kolei Koprzywnica na Pomorzu, z ofertą od 540 zł, pozwala wypocząć w otoczeniu lasów, Jeziora Szczytno i okolic rzeki Brdy.

Osoby preferujące bardziej miejski wypoczynek mogą wybrać Grudziądz, gdzie ceny rozpoczynają się od 550 zł. Miasto przyciąga zabytkowymi spichlerzami nad Wisłą, klimatycznym Starym Miastem i średniowieczną architekturą. W Starachowicach (od 560 zł) można natomiast połączyć zwiedzanie miejsc związanych z przemysłową przeszłością miasta z wycieczkami po Górach Świętokrzyskich.

Po zakończeniu sezonu Mrągowo (od 590 zł) pokazuje spokojniejszą stronę Mazur. Natomiast Duszniki-Zdrój, gdzie ceny zaczynają się od 600 zł za dobę, są propozycją odpowiednią zarówno na słoneczne, jak i deszczowe dni. Przy dobrej pogodzie można wybrać się w Góry Stołowe, natomiast podczas gorszej aury odwiedzić Muzeum Papiernictwa, park zdrojowy czy pijalnię wód.

Analiza została przygotowana na podstawie pakietów hotelowych dostępnych na Travelist.pl dla terminu 14-18 października 2026 r. Podane kwoty są najniższymi dostępnymi stawkami za jedną dobę. Uwzględniono obiekty oferujące kryty basen i saunę, śniadania i obiadokolacje oraz animacje i/lub inne atrakcje dla dzieci. Ceny mogą zmieniać się wraz z dostępnością. Dane o strukturze rezerwacji i średniej długości pobytu dotyczą wyjazdów przypadających na analizowany okres.

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