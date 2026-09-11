ME siatkarzy. Kogo wspiera reprezentacja Polski w trakcie turnieju?

Złote wstążki na koszulkach

Wrzesień jest globalnym miesiącem budowania świadomości na temat schorzeń onkologicznych u dzieci. Reprezentacja Polski siatkarzy po raz kolejny udowodniła, że potrafi solidaryzować się z najmłodszymi pacjentami, którzy walczą z tak poważnymi chorobami. Podczas piątkowego treningu zawodnicy biało-czerwonych mieli specjalne złote wstążki przypięte do swoich sportowych koszulek. Gest ten stanowi powszechnie rozpoznawalny znak wsparcia dla tych, których określa się mianem małych herosów. Takie działania pozwalają zwrócić uwagę opinii publicznej na niezwykle ważny społecznie problem.

Sportowcy nie ograniczają swojej aktywności charytatywnej wyłącznie do nakładania symbolicznych dodatków. Polscy zawodnicy regularnie odwiedzają chore dzieci, aby osobiście dodać im otuchy i wnieść trochę radości w ich trudną codzienność. Ostatnia taka wizyta miała miejsce przy okazji meczu towarzyskiego z Finlandią, który rozgrywano w Gdańsku. Siatkarze zdają sobie sprawę, że ich obecność potrafi znacząco poprawić nastrój najmłodszych w placówkach medycznych. Zwrócił na to uwagę kapitan reprezentacji, przebywający obecnie z drużyną w Bułgarii.

"- Tym gestem chcemy zachęcić wszystkich ludzi do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze właśnie na walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci. Między innymi Fundacja Herosi, która jest z reprezentacją Polski od wielu lat i którą wspieramy – powiedział w Sofii Aleksander Śliwka, kapitan biało-czerwonych."

"- Odwiedziliśmy hospicjum, więc jak możemy pomóc w jakikolwiek sposób, to zawsze chcemy. Uważam, że to jest fajne, jeżeli można dać uśmiech dzieciakom, nawet tylko swoją obecnością, czy pożartować wspólnie i to też ciebie tak sprowadza trochę na ziemię. Wówczas widzisz, że twoje problemy, jakie tworzysz sobie w głowie, może nie są takie ogromne, jak myślisz – dodał Artur Szalpuk, przyjmujący reprezentacji Polski."

Kiedy siatkarze wznowią rywalizację?

Dla wielu sportowców charytatywne spotkania w placówkach medycznych stanowią niezwykle cenne i uczące pokory doświadczenie życiowe. Artur Szalpuk zapytany o emocjonalne koszty wizyt stwierdził, że w takich sytuacjach nie liczą się odczucia graczy, ale dobro samych pacjentów. Przyjmujący polskiej kadry jasno zaznaczył, że głównym celem odwiedzin jest zawsze wywołanie chociażby krótkotrwałego uśmiechu na twarzach dzieci. Rozmowy i wspólne żarty pozwalają na chwilę odwrócić uwagę chorych od bolesnego procesu leczenia. Sportowcy pokazują, że potrafią wspierać potrzebujących nawet w trakcie intensywnych wydarzeń turniejowych.

Poza angażowaniem się w akcje pomocowe, zawodnicy realizują swoje podstawowe cele sportowe na trwających mistrzostwach Europy. Reprezentacja Polski siatkarzy w doskonałym stylu otworzyła ten czempionat, bez większych problemów ogrywając na parkiecie drużynę Portugalii. Czwartkowe starcie zakończyło się zdecydowanym triumfem biało-czerwonych, którzy wygrali to spotkanie w stosunku 3:0. Zgodnie z kalendarzem rozgrywek, w sobotę punktualnie o godzinie 15:00 polska ekipa rozegra drugi mecz fazy grupowej przeciwko Izraelowi. Kolejne zwycięstwo z pewnością przybliży podopiecznych trenera do awansu na wyższy szczebel drabinki pucharowej.