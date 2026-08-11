Ewa Swoboda jak drapieżnica poza bieżnią. Takich kadrów nie zobaczysz w telewizji

Ewa Swoboda i jej znak rozpoznawczy

Kolejny raz Ewa Swoboda sięgnęła po srebro mistrzostw Europy w lekkoatletyce. W finale biegu na 100 m w Birmingham niewiele zabrakło do triumfu, ale ostatecznie wygrała Brytyjka Amy Hunt. Fani kojarzą zawodniczkę głównie ze startów na stadionach i w halach, mało kto wie, jaka jest na co dzień. Wyróżniają ją niezwykle długie paznokcie przypominające szpony drapieżnika, które często maluje na różne kolory. Fotografie sprzed lat pokazują ogromną metamorfozę biegaczki. Ewa Swoboda to atrakcyjna kobieta, jednak jej wygląd bywa też powodem kłopotów. Będąc gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, wspomniała o nieprzyjemnych wiadomościach, jakie dostaje w sieci.

Ewa Swoboda prywatnie promienieje na zdjęciach. To najpiękniejsza polska lekkoatletka

Mogłabym pokazać, co dzieje się w moim folderze "inne" na Instagramie, to po prostu nie chce się czasem tego czytać i ręce opadają. Nie będę mówić... Rozumiem napisać "siema, jesteś super sportowcem, jesteś fajna, może umówimy się na randkę?". A to jest "fajna z Ciebie d**a, idziemy?" albo "szybkie pytanie - randka?". Ja bym tak nie umiała

- zdradziła sprinterka, cytowana przez telewizję.

Ewa Swoboda znów ze srebrem mistrzostw Europy

Świeżo upieczona wicemistrzyni z Birmingham tuż po sukcesie rozmawiała z dziennikarzami TVP Sport. Biegaczka z radością przyznała, że to dla niej wspaniałe uczucie. Jednocześnie wyznała, że starty kosztowały ją wiele nerwów.

Mój dzień był spokojny. Byłam gotowa przed półfinałem. Byłam tak zestresowana, że... Ale wiadomo: pierwsze koty za płoty. W finale trenerka powiedziała, że jestem przygotowana. Treningi to dobrze pokazywały. Tylko trzeba było to zrobić. I zrobiłam. Jestem wicemistrzynią Europy po raz drugi!

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- cieszyła się Ewa Swoboda w rozmowie przed kamerami.