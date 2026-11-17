Historia spotkań z Irlandią i droga do baraży

Polskie piłkarki w kwietniu dwukrotnie mierzyły się z reprezentacją Irlandii w rozgrywkach dywizji A Ligi Narodów. W spotkaniu rozegranym w Gdańsku biało-czerwone uległy rywalkom 2:3, natomiast wyjazdowy mecz w Dublinie zakończył się porażką 0:1. W fazie grupowej rywalizowały również z Holandią i Francją, notując ostatecznie jeden remis i pięć porażek, co skutkowało spadkiem do dywizji B.

Mimo słabszych wyników na początku roku, jesienią polska drużyna zaprezentowała wyższą formę. W pierwszej rundzie baraży o mistrzostwa świata kobiet Polki wyeliminowały Belgię, triumfując po rzutach karnych, po tym jak w dwumeczu odnotowano remis (0:1, 3:2).

„Przed nami kolejny ważny etap w drodze do mistrzostw świata. Z Irlandią już mierzyliśmy się w tym roku. Skupiamy się jednak na tym, na co mamy bezpośredni wpływ – odpowiednie przygotowanie, realizacja naszego planu i konsekwencja w działaniu. Ten zespół przeszedł już przez wiele wymagających momentów i zdobył doświadczenie, które chcemy teraz wykorzystać” – powiedziała Patalon dla portalu Łączy nas Piłka.

Powrót po kontuzji i kluczowe zawodniczki w kadrze

Wybory personalne Niny Patalon nie przyniosły niespodzianek, a w kadrze znalazły się czołowe polskie zawodniczki. Powołanie otrzymały między innymi napastniczka Ewa Pajor grająca w Barcelonie, obrończyni Paulina Dudek z Paris Saint-Germain oraz bramkarka Kinga Seweryn z Paris FC, która wyróżniła się w starciach przeciwko Belgii.

Skład obejmuje trzy bramkarki, osiem obrończyń, sześć pomocniczek i sześć zawodniczek formacji ofensywnej. Do reprezentacji, po przymusowej pauzie trwającej od kwietnia z powodu kontuzji, wraca defensywna pomocniczka Tanja Pawollek reprezentująca barwy Unionu Berlin. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie powołanych piłkarek na dwumecz z Irlandią.

Bramkarki: Natalia Radkiewicz (FC Nantes), Kinga Seweryn (Paris FC), Julia Woźniak (Sporting Lizbona). Obrończynie: Paulina Dudek (Paris Saint-Germain), Milena Kokosz (Rosenborg BK), Sylwia Matysik (Hamburger SV), Magda Piekarska (AS Roma), Katja Skupień (Sassuolo), Martyna Wiankowska (Como 1907), Oliwia Woś (Bristol City), Wiktoria Zieniewicz (Werder Brema). Pomocniczki: Adriana Achcińska (VfB Stuttgart), Ewelina Kamczyk (AC Milan), Klaudia Maciążka (GKS Katowice), Tanja Pawollek (1. FC Union Berlin), Patrycja Sarapata (Czarni Antrans Sosnowiec), Zuzanna Witek (HB Koge). Napastniczki: Nadia Krezyman (Brighton&Hove Albion), Natalia Padilla-Bidas (CA Tenerife), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (Bayer Leverkusen), Aleksandra Zaremba (CA Tenerife), Weronika Zawistowska (FC Koeln).