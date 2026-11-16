Roksana Węgiel konsekwentnie pokazuje, że w pełni akceptuje swoją sylwetkę i nie zamierza rezygnować z odważnego wizerunku. Potwierdziła to podczas koncertu w Gdańsku, który odbył się w piątek, 13 listopada. Artystka była gwiazdą wielkiego finału ogólnopolskiego turnieju „Z Orlika na Stadion”, zorganizowanego na gdańskim stadionie dla młodych talentów piłkarskich. Wokalistka wykonała tam swoje największe przeboje, a po zakończeniu imprezy najwięcej emocji wzbudził jej wizerunek. Gwiazda wybrała na ten wieczór niezwykle dopasowany, lateksowy kombinezon z głębokimi wycięciami przypominającymi body. Sama piosenkarka w swoich mediach społecznościowych nazwała kolor tej kreacji „butelkową zielenią”.

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Ta kreacja należała do naprawdę odważnych. Głębokie wycięcia materiału odsłaniały biodra piosenkarki, a przed wpadką chroniły ją tylko spodnie z niskim stanem, do których dobrano efektowny pasek. Cała stylizacja przypominała stroje znane z klipów zagranicznych gwiazd muzyki pop, natomiast zielona barwa materiału nawiązywała do futbolowej tematyki wydarzenia stworzonego z myślą o najmłodszych piłkarzach.

W poniedziałek, kilka dni po finale, artystka opublikowała na Instagramie zestaw fotografii dokumentujących między innymi ten występ. Zgodnie z przewidywaniami, sekcja komentarzy pod postem błyskawicznie zapełniła się wpisami. Wielu obserwatorów komplementowało sylwetkę piosenkarki i jej pewność siebie na scenie. Nie zabrakło jednak bardziej powściągliwych opinii, a zaskoczeni doborem stroju internauci komentowali krótko słowem: „Odważnie”.

Część komentujących otwarcie skrytykowała ten wybór, uznając kreację za nieodpowiednią do charakteru imprezy. Zdezorientowani użytkownicy sieci zaczęli zadawać gwieździe bezpośrednie pytania: „Po co takie stylizacje? Nie wystarczy sam talent?”. Niezależnie od tych pojedynczych głosów sprzeciwu, pod postem przeważały komplementy, a Roksana Węgiel kolejny raz potwierdziła, że jej występy wzbudzają ogromne emocje!