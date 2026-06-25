Mecz Czechy Meksyk na MŚ 2026. Kto pożegnał się z mundialem?

Meksyk dominuje w piłkarskich mistrzostwach świata

Spotkanie rozegrano na legendarnym obiekcie Estadio Azteca w obecności dokładnie 80 824 widzów. W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli żadnych bramek, a obie drużyny schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie. Europejska drużyna próbowała dotrzymać kroku gospodarzom, jednak druga odsłona meczu przyniosła całkowitą zmianę obrazu gry. Sędzią głównym tego widowiska był arbiter z Argentyny, Yael Falcon Perez.

Współgospodarze mundialu pokazali swoją siłę tuż po przerwie. Worek z bramkami otworzył w 55. minucie Mateo Chavez, precyzyjnym strzałem dając prowadzenie swojej drużynie. Zaledwie sześć minut później wynik podwyższył Julian Quinones, stawiając rywali w niezwykle trudnej sytuacji. Końcowy rezultat spotkania ustalił w doliczonym czasie gry, dokładnie w 90+4. minucie, Alvaro Fidalgo, a jedyną żółtą kartkę w tym meczu obejrzał reprezentant Meksyku, Edson Alvarez.

Jak wygląda ostateczna tabela grupy A?

Triumf nad europejskim przeciwnikiem przypieczętował znakomitą formę gospodarzy w fazie grupowej tego turnieju. Ekipa z Ameryki Północnej wygrała zmagania w grupie A, gromadząc na swoim koncie komplet dziewięciu punktów w trzech rozegranych meczach. Dzięki temu okazałemu zwycięstwu Meksykanie z pewnością awansowali do fazy pucharowej tegorocznego turnieju. Ich postawa na murawie udowodniła, że są znakomicie przygotowani do walki o najwyższe cele.

Sytuacja drużyny narodowej Czech wygląda zupełnie inaczej po ostatnim gwizdku argentyńskiego sędziego. Zespół ten zakończył rywalizację w fazie grupowej, gromadząc zaledwie jeden punkt na swoim turniejowym koncie. Taki dorobek pozwolił jedynie na zajęcie czwartego, ostatniego miejsca w końcowej tabeli grupy A. W efekcie czescy piłkarze definitywnie pożegnali się z mistrzostwami i nie wystąpią w rundzie pucharowej.