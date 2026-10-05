Marcin Najman ostro o zachowaniu Tomasza Adamka. "Jak wujek na weselu, który wypił flaszkę za dużo"

Tomasz Adamek uderza w Donalda Tuska w obecności Tomasza Sakiewicza

Tomasz Adamek nie ukrywa swoich poglądów politycznych, sympatyzując z prawicą. W przeszłości był blisko związany ze środowiskiem Solidarnej Polski, która później stała się Suwerenną Polską, a następnie dołączyła do PiS. Pięściarz nadal jest blisko tego obozu, otwarcie wyrażając niechęć wobec Donalda Tuska i jego rządu. Ostatnio jego forma ekspresji wzbudziła sporo kontrowersji, a przez wielu została uznana za "knajacką". Podczas Parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, szefa TV Republika, Adamek skandował: "Ruda wrona orła nie pokona". To hasło jednoznacznie odnosi się do premiera, którego często nazywają w ten sposób heiterzy. Zwróciło to uwagę Marcina Najmana.

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Zdjęcia: Zbigniew Ziobro i Tomasz Adamek

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Marcin Najman o Tomaszu Adamku i ataku na premiera: "To nie przystoi dwukrotnemu mistrzowi świata"

Marcin Najman żartobliwie przyznał, że prywatnie darzy Tomasza Adamka dużą sympatią, dodając, że "po kielichu jest on pociechą dla całego towarzystwa".

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Nie mam wątpliwości, że zabawa była przednia, a VIP room dobrze wyposażony

– stwierdził początkowo ze śmiechem "Cesarz". Szybko jednak przeszedł do poważniejszej oceny zachowania Adamka wobec Donalda Tuska.

Według Marcina Najmana, chociaż każdy ma prawo do własnych preferencji politycznych – z którymi Adamek nigdy się nie krył – "nikt nie ma prawa obrażać majestatu ani prezydenta RP, ani premiera RP".

Tego typu knajackie przyśpiewki są niegodne dwukrotnego mistrza świata. To, co robił Adamek, przypomina zachowanie wujka na weselu, który wypił flaszkę za dużo i mu się rozwiązał język. "Góral" powinien chodzić w eleganckim garniturze i mieć bardziej stonowane wypowiedzi, pamiętając o tym, że polskie społeczeństwo jest podzielone i połowa jego fanów jest po przeciwnej stronie sporu politycznego niż on sam. Ze względu na szacunek do nich nie powinien bezpośrednio wikłać się w konflikt polityczny

– skomentował zawodnik. Na zakończenie Marcin Najman skierował złośliwą uwagę w stronę Tomasza Adamka, nawiązując do jego starcia z Witalijem Kliczką z 2011 roku. W tamtym pojedynku Ukrainiec zwyciężył przez techniczny nokaut w 10. rundzie, jednak podczas oglądania walki można było odnieść wrażenie, że Kliczko jest w stanie zakończyć ją w każdym momencie.

Przed laty Kliczko dał Adamkowi lekcje boksu, szkoda, ze nie dał ma lekcji savoir vivre i wypowiadania się na tematy polityczne

– podsumował były pięściarz, który teraz bierze udział w galach freak-fightowych MMA.