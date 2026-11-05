Fikcyjne kolizje w Wielkopolsce i Świętokrzyskiem. 11 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń odszkodowań

Śledztwo w sprawie fikcyjnych kolizji w Wielkopolsce i Świętokrzyskiem

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przez kilka miesięcy rozpracowywali grupę osób podejrzewanych o udział w procederze. Sprawa dotyczyła organizowania pozorowanych kolizji drogowych oraz wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych na terenie województw wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo obejmujące lata 2018-2026. Według ustaleń osoby zaangażowane w proceder działały według ustalonego schematu, z wyraźnym podziałem ról.

Celowe kolizje zgłaszane ubezpieczycielom

Jak przekazała policja, do pozorowanych zdarzeń drogowych celowo zderzano pojazdy, a następnie zgłaszano je ubezpieczycielom jako rzeczywiste kolizje. W proceder miały być zaangażowane osoby organizujące kolizje, właściciele pojazdów, kierowcy celowo doprowadzający do zderzeń oraz osoby opuszczające miejsce kolizji. W procederze uczestniczyły również osoby, które formalnie brały na siebie odpowiedzialność za udział w zdarzeniu i przedstawiały nieprawdziwy przebieg kolizji. Do zaplanowanych kolizji wykorzystywano luksusowe pojazdy o dużej wartości, wcześniej rejestrowane na osoby, które nie były ich faktycznymi właścicielami.

Zatrzymania w sprawie wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych

Zatrzymania przeprowadzono 20 października i 27 października 2026 roku w kilkunastu miejscach w województwach świętokrzyskim i wielkopolskim. W działaniach uczestniczyli policjanci z radomskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz biegli z zakresu mechanoskopii z Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu. W miejscach zamieszkania zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 48 lat, w tym 3 kobiety. Działania zaplanowali policjanci zajmujący się przestępczością ekonomiczną oraz prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zabezpieczono pojazdy i 432 tys. zł w gotówce

Podczas przeszukań zabezpieczono pojazdy o wartości około 1 mln zł, które według policji wykorzystywano do wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 432 tys. zł w gotówce, biżuterię, dokumentację oraz pojazdy i podzespoły samochodowe ze śladami przerabiania numerów identyfikacyjnych. Zajęto również pojazdy stanowiące zabezpieczenie majątkowe. W toku postępowania wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 2 mln zł.

Areszt dla jednego podejrzanego, wolnościowe środki dla pozostałych

Sąd Rejonowy w Radomiu zastosował wobec jednego podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe. Obejmują one poręczenia majątkowe w łącznej wysokości ponad 800 tys. zł, dozory Policji oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Policja informuje, że sprawa jest rozwojowa, a kolejne zatrzymania są planowane.

Źródło: Policja.pl