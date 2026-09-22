Lewandowski w "babcinym" swetrze na kadrze. Rewia mody przed zgrupowaniem

Modowe szaleństwo na zgrupowaniu. Lewandowski stawia na vintage

Jak zawsze to Robert Lewandowski wywołał największe emocje podczas przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji. Napastnik Chicago Fire wylądował w stolicy w towarzystwie córek, Klary i Laury. Tymczasem jego żona była już w Polsce – Annę Lewandowską przyłapano wcześniej na spacerze w Warszawie z prezenterką Pauliną Krupińską. Pod hotelem na napastnika czekała rzesza fanów. Zawodnik cierpliwie rozdawał autografy, ale największe zaciekawienie wzbudził jego ubiór. Lewandowski pojawił się w swetrze przypominającym projekty z szafy babci, co w obecnych trendach jest hitem mody męskiej. Wyróżnili się także inni piłkarze: Jakub Kamiński wyglądał niczym członek kapeli rockowej, a własnym, niepowtarzalnym stylem pochwalili się również Tymoteusz Puchacz, Szymon Żurkowski i Kacper Urbański. Przyjazd kadry można było pomylić z pokazem mody.

Tłumy witały Roberta Lewandowskiego w Warszawie! Kapitan od razu ruszył do kibiców

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Maraton Ligi Narodów przed Polakami: terminarz

Po modowym zamieszaniu przyjdzie czas na sportową rywalizację w Lidze Narodów, która zapowiada się na intensywny maraton. Reprezentacja zainauguruje rozgrywki 25 września na PGE Narodowym, grając z Bośnią i Hercegowiną. Trzy dni później, 28 września, Polacy zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją – rywalem z pechowych baraży o mistrzostwa świata. Kolejne wyzwanie czeka nas w kraju, gdzie zagramy z Rumunią, a 5 października reprezentacja rozegra rewanżowe starcie w Bośni. Dalsze spotkania Ligi Narodów zaplanowano na listopad. Triumfator grupy zagwarantuje sobie bezpośredni awans do dywizji A, podczas gdy wicelider powalczy w barażach. Drużyna z trzeciego miejsca zmierzy się w barażach o pozostanie w dywizji B, a ostatni zespół w grupie zanotuje spadek na niższy poziom rozgrywkowy.