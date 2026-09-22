Nicolas Batum kończy karierę w NBA. Kto wpłynął na ostateczną decyzję koszykarza?

Decyzja po wielu latach gry w USA

Francuski zawodnik ogłosił rozbrat ze sportem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wzruszające nagranie wideo opublikował wspólnie ze swoim 10-letnim synem Aydenem, tłumacząc mu motywy swojego wyboru. Skrzydłowy mierzący 201 centymetrów wzrostu żegna się z parkietami po wielu latach rywalizacji na najwyższym poziomie.

Batum rozpoczął swoją przygodę za oceanem w 2008 roku, gdy został wybrany w pierwszej rundzie draftu przez Portland Trail Blazers. W tej drużynie spędził siedem kolejnych sezonów, budując swoją pozycję. Następnie przez sześć lat reprezentował barwy Charlotte Hornets, by później trafić do Los Angeles Clippers oraz rozegrać krótki epizod w Philadelphia 76ers.

- Zdecydowałem się zakończyć karierę koszykarską z kilku powodów. Chcę wrócić do domu i być z tobą (...). Moja przygoda z reprezentacją Francji zakończyła się dwa lata temu. Z NBA również koniec – powiedział mierzący 201 cm skrzydłowy.

Jakie sukcesy osiągnął z reprezentacją Francji?

Oprócz gry za oceanem, 37-latek przez wiele lat stanowił filar francuskiej drużyny narodowej. Z kadrą narodową zdobył dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich, stając na podium w Tokio w 2021 roku oraz w Paryżu w 2024 roku. W 2013 roku wywalczył również z drużyną prestiżowe mistrzostwo Europy.

Indywidualne statystyki Francuza z amerykańskich parkietów prezentują się bardzo solidnie. Podczas całej swojej osiemnastoletniej kariery w lidze NBA zapisywał na swoim koncie średnio 9,6 punktu, 4,7 zbiórki oraz 3,0 asysty na mecz. Teraz utytułowany zawodnik zamierza w pełni poświęcić się życiu rodzinnemu i wychowywaniu syna.