Turniej WTA w Singapurze. Znamy rywalkę Chwalińskiej

Ołyjnikowa rywalką Chwalińskiej

Ołeksandra Ołyjnikowa pewnie pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolff. Ukrainka wygrała w dwóch setach 6:1, 7:6 (7-1). Ten wynik oznacza, że to właśnie ona zmierzy się z Mają Chwalińską w kolejnym etapie turnieju WTA 500 w Singapurze.

Maja Chwalińska, aktualnie 25. rakieta świata, rozpoczęła zmagania w Singapurze od zwycięstwa. W poniedziałek finalistka tegorocznego French Open pokonała Słowaczkę Rebeccą Sramkovą 6:4, 6:2. Ołyjnikowa, rówieśniczka Polki, zajmuje obecnie 47. miejsce w rankingu WTA.

Kiedy odbył się ich pierwszy mecz?

Środowe spotkanie będzie drugim oficjalnym starciem tych zawodniczek. Wcześniej rywalizowały ze sobą w 2024 roku podczas turnieju rangi WTA 125 w brazylijskim Florianopolis. Wtedy lepsza okazała się Polka, która triumfowała 7:6 (7-1), 6:1.

Warto dodać, że Chwalińska bierze udział również w zmaganiach deblowych na kortach w Singapurze. Jej partnerką jest utytułowana Czeszka Barbora Krejcikova. W pierwszej rundzie debla ich przeciwniczkami będą Nowozelandka Erin Routliffe oraz reprezentantka Indonezji Aldila Sutjiadi.