Chryzantemy odchodzą do lamusa? W tym roku na grobach zakróluje inny kwiat

Zwyczaj strojenia mogił na Wszystkich Świętych wywodzi się z czasów starożytnych i jest wyrazem pamięci o zmarłych.

Chryzantemy, które od lat dominowały na cmentarzach, mogą w 2026 roku zostać zdetronizowane przez hortensje.

Sprawdź, jak zasuszyć te efektowne rośliny, by pięknie prezentowały się na nagrobkach aż do 1 listopada.

Kwiaty na groby na Wszystkich Świętych 2026

Jesień to okres intensywnych przygotowań do listopadowych świąt. Już w październiku porządkujemy miejsca spoczynku naszych bliskich, szykując je na obchody 1 listopada. Nierozłącznym elementem tej tradycji jest przynoszenie kwiatów. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w starożytności, kiedy to Słowianie wierzyli, że dusze przodków odwiedzają swoje domostwa. By należycie ugościć przybyszów z zaświatów, dekorowano izby kwiatami i ziołami. Dzisiejsza forma składania wiązanek na cmentarzach przywędrowała do nas z krajów ościennych pod koniec XIX wieku.

Współcześnie polskie cmentarze we Wszystkich Świętych toną w morzu świateł i roślinnych dekoracji. To symboliczny wyraz pamięci i trwania po śmierci. Od pokoleń najchętniej wybieranymi kwiatami na tę okazję są chryzantemy, urzekające bogactwem barw i form. Na stoiskach przed cmentarzami można przebierać w dziesiątkach odmian. Przypisuje się im symbolikę szczęścia, długowieczności, ale też żałoby i szacunku dla zmarłych. Ogromną zaletą chryzantem jest ich niesamowita trwałość, odporność na kapryśną aurę i powolne przekwitanie.

Cięte kwiaty to nie wszystko. Na nagrobkach równie chętnie stawiamy rośliny w doniczkach, które cieszą oko znacznie dłużej. Wśród nich prym wiodą jesienne wrzosy i wrzośce, odporne na pierwsze przymrozki. Częstym widokiem są także niewielkie krzewy iglaste, jak cyprysiki czy tuje, których wieczna zieleń nawiązuje do życia po śmierci. Dopełnieniem jesiennych kompozycji bywa niebanalna, ozdobna kapusta.

Hortensje nowym hitem na 1 listopada 2026

Zbliżające się obchody Wszystkich Świętych mogą przynieść prawdziwą rewolucję na cmentarzach. Wszystko wskazuje na to, że chryzantemy ustąpią miejsca zdobywającym coraz większe uznanie hortensjom. Te urokliwe krzewy zdobią wiele przydomowych ogrodów, działek i parków. Ich okazałe, kuliste kwiatostany stanowią wspaniałą i równie elegancką alternatywę dla chryzantem. Charakteryzują się trwałością koloru i wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

Okres kwitnienia hortensji dobiega końca wczesną jesienią. Istnieją jednak sprawdzone metody, dzięki którym te zjawiskowe kwiaty w nienagannym stanie dotrwają do 1 listopada i staną się wyjątkową ozdobą nagrobków.

Jak zasuszyć hortensje na Wszystkich Świętych?

Przygotowanie hortensji należy rozpocząć od ścięcia odpowiednich pędów. Do tego zabiegu, przypominającego cięcie odmładzające, użyj zdezynfekowanego sekatora. Wybieraj wyłącznie gałązki z kwiatami w pełni rozkwitu. Ścinaj łodygi o długości około 40 cm wraz z kwiatostanem. Pozostaw je na krótki czas, aby woda odparowała. Suszenie musi rozpocząć się bezpośrednio po ścięciu, by zapobiec więdnięciu i opadaniu płatków.

Klasyczna metoda konserwacji polega na związaniu kilku gałązek i zawieszeniu ich kwiatostanem do dołu w przewiewnym, pozbawionym słońca miejscu. Zadbaj o swobodny przepływ powietrza, by uniknąć gnicia roślin. Bezwzględnie unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, które odbarwi i zniszczy płatki. Mrok gwarantuje zachowanie naturalnej barwy kwiatów. Aby wzmocnić kolor, można przed suszeniem umieścić łodygi w wodzie z gliceryną (w proporcji 2:1), co zapewni kwiatom sprężystość. Po około trzech tygodniach hortensje są gotowe do tworzenia kompozycji. Aby przedłużyć ich trwałość i delikatnie je usztywnić, warto spryskać gotowy bukiet lakierem do włosów.