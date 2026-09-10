Lewandowski starł się z gwiazdami Interu Miami! Argentyńczyk prowokował. "Kim ty jesteś?"

Hity ligi MLS rządzą się swoimi prawami, a spotkanie Chicago Fire z Interem Miami zakończyło się ostatecznie remisem 1:1. Rywalizacja zespołów prowadzonych przez Roberta Lewandowskiego i legendarnego Leo Messiego przyciągnęła ogromną uwagę fanów na całym świecie. W trakcie tego zaciętego meczu polski snajper wdał się w bardzo ostrą wymianę zdań z przeciwnikami. Na murawie wybuchła spora awantura, a wściekły Rodrigo de Paul rzucił się z pretensjami na napastnika z Polski, wykrzykując mu prosto w twarz ostre słowa.

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Robert Lewandowski zaatakowany przez Rodrigo de Paula i graczy Interu Miami

Starcie Chicago Fire z Interem Miami zapowiadano jako pierwszy bezpośredni pojedynek Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego na amerykańskich boiskach i to widowisko absolutnie nie zawiodło oczekiwań kibiców. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik meczu, natomiast słynny Argentyńczyk popisał się asystą przy golu wyrównującym stan rywalizacji na 1:1. Spotkanie to zapisało się w historii gospodarzy, ponieważ na trybunach zasiadła rekordowa liczba ponad 63 tysięcy fanów. Najwięcej napięcia przyniósł jednak finałowy kwadrans, w którym polski napastnik uczestniczył w ostrej sprzeczce na placu gry.

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W jednej z sytuacji polski snajper wszedł w fizyczny kontakt z Ianem Frayem. Zawodnik drużyny przeciwnej błyskawicznie i teatralnie upadł na murawę, sugerując że został ostro potraktowany. Po ułamku sekundy gracz Interu podniósł się jednak z boiska i z dużą siłą odepchnął kapitana biało-czerwonych, powalając go na ziemię. Ten incydent błyskawicznie podgrzał atmosferę. Lewandowski szybko wstał i ruszył za swoim przeciwnikiem w pole karne, chcąc twardo wyjaśnić całe zajście przed wznowieniem gry. W tym właśnie momencie do akcji wkroczyli pozostali piłkarze z Florydy.

Na pierwszy plan wysunął się Rodrigo de Paul. Reprezentant Argentyny agresywnie odepchnął polskiego zawodnika, wdając się z nim w gwałtowną pyskówkę. Polak nie unikał tej konfrontacji, jednak koledzy z boiska błyskawicznie rozdzielili obu krewkich graczy. Konflikt jednak wcale nie przygasł. Chwilę później triumfator mundialu w Katarze wciąż prowokował naszego rodaka, rzucając mu w twarz uszczypliwe i obraźliwe komentarze:

Kim ty jesteś, Bobo? Ja wygrałem dwa razy Copa America i raz mundial. A ty? - miał mówić de Paul do Polaka zdaniem ekspertów od czytania z ruchu warg.

Słowna agresja Argentyńczyka wywołała jednak jedynie uśmiech politowania na twarzy 38-letniego napastnika, który całkowicie zignorował te mało wybredne zaczepki, po prostu wyśmiewając rywala. Zachowanie piłkarza Interu Miami wydaje się w tym kontekście dość absurdalne, zwłaszcza gdy spojrzy się na potężny dorobek klubowy polskiego snajpera, który bije na głowę osiągnięcia krewkiego gracza z Ameryki Południowej, pomijając jedynie kwestie reprezentacyjnych sukcesów.

Całe zajście możesz obejrzeć poniżej:

“¿QUIÉN SOS, BOBO? YO GANÉ DOS COPA AMÉRICA Y UNA COPA DEL MUNDO, ¿VOS?”.Rodrigo De Paul, a Lewandowski. 🤬🇦🇷🇵🇱 pic.twitter.com/WUz3SKq2Lp https://t.co/qQae1d7LeF— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 10, 2026