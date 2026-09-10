Oszustwo w powiecie otwockim. Para podająca się za pracowników banku trafiła do aresztu

Oszustwo metodą na pracownika banku w powiecie otwockim

Pod koniec sierpnia 2026 roku do mieszkanki powiatu otwockiego zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako pracownik banku. Rozmówca prowadził konwersację w taki sposób, aby wywołać u kobiety poczucie dużego zagrożenia dla jej pieniędzy. Pokrzywdzona uwierzyła, że uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę jej oszczędności i postępowała zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. W wyniku tej manipulacji kobieta przekazała 19-letniemu mężczyźnie i 20-letniej kobiecie łącznie 80 000 zł.

Policjanci z Otwocka zatrzymali podejrzanych w Żyrardowie

Gdy sprawa została zgłoszona, do działań przystąpili funkcjonariusze z otwockiej komendy, którzy na co dzień zwalczają przestępczość ekonomiczną. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej mundurowi szybko wpadli na trop osób mogących mieć związek z tym oszustwem. Śledczy ustalili, że podejrzewana para może przebywać w Żyrardowie. Policjanci udali się pod wytypowany adres, gdzie zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli laptopa oraz kartę bankomatową, która była wystawiona na dane innej osoby.

Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych o oszustwo

Prokuratura Rejonowa w Otwocku przeanalizowała zebrany w tej sprawie materiał dowodowy i skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Otwocku w pełni poparł to stanowisko i wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 3 miesięcy. Przy okazji tego zdarzenia policja ponawia apele o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Funkcjonariusze zachęcają, aby rozmawiać o podobnych zagrożeniach z członkami rodziny, a zwłaszcza z osobami starszymi.

Źródło: Policja.pl