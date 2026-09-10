Zdarzenie drogowe w Pyrzycach. Policjant po służbie pomógł rannemu nastolatkowi

Pomoc dla poszkodowanego rowerzysty w Pyrzycach

Asp. Kamil Soroka, pełniący obowiązki Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach, zauważył zdarzenie drogowe podczas powrotu prywatnym samochodem do domu. Na miejscu zastał roztrzęsionego nastolatka, który po upadku z roweru uderzył się w głowę. Policjant bezzwłocznie przystąpił do działania, udzielając chłopakowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusz dbał o komfort psychiczny małoletniego oraz stale monitorował jego stan zdrowia aż do momentu przyjazdu specjalistów.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez policjanta

Poza opieką nad poszkodowanym asp. Kamil Soroka podjął niezbędne kroki w celu zabezpieczenia miejsca wypadku przed innymi pojazdami. Mundurowy dokonał wstępnych ustaleń i wskazał świadka, który widział cały przebieg zdarzenia. O sytuacji powiadomiono służby ratunkowe, a funkcjonariusz pozostał na miejscu do czasu przyjazdu patrolu oraz zespołu ratownictwa medycznego. Przybyłym ratownikom policjant przekazał komplet informacji dotyczących stanu zdrowia nastolatka oraz okoliczności zdarzenia.

Wzorowa postawa funkcjonariusza z pyrzyckiej komendy

Sytuacja z 10 września 2026 roku nie jest pierwszą, w której ten pyrzycki policjant interweniował w czasie wolnym od służby. W przeszłości asp. Kamil Soroka również podczas powrotu do domu dwukrotnie zareagował na zagrożenie w ruchu drogowym i udaremnił jazdę nietrzeźwym kierowcom. Takie zachowanie stanowi przykład realizacji policyjnej dewizy pomagania i chronienia obywateli w każdej sytuacji. Postawa mundurowego pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób obowiązuje funkcjonariuszy również po zdjęciu munduru.

Źródło: Policja.pl