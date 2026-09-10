Interwencja na autostradzie A2. Policjant ze Szczecina pomógł kobiecie w kryzysie

Policjant ze Szczecina zareagował na autostradzie A2

Funkcjonariusz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, asp. szt. Marcin Jaroszyński, przemieszczał się autostradą A2 w stronę Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. W trakcie jazdy mundurowy dostrzegł kobietę, której zachowanie wskazywało na to, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Policjant natychmiast zatrzymał swój pojazd i powiadomił o sytuacji operatora numeru alarmowego 112. Funkcjonariusz zadbał również o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo kobiety oraz innych osób poruszających się drogą.

Udzielenie pierwszej pomocy i transport do szpitala

Asp. szt. Marcin Jaroszyński udzielił kobiecie pierwszej pomocy i monitorował jej stan do czasu przyjazdu odpowiednich służb ratunkowych. Dzięki zdobytemu wyszkoleniu oraz doświadczeniu zawodowemu funkcjonariusz potrafił właściwie ocenić sytuację i podjąć działania zmierzające do zapewnienia kobiecie bezpieczeństwa. Po przybyciu na miejsce wezwanych jednostek, kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie otrzymała dalszą pomoc specjalistyczną. Postawa policjanta potwierdziła gotowość mundurowych do niesienia wsparcia zawsze wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie drugiego człowieka.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Interwencja szczecińskiego policjanta miała miejsce 10 września 2026 roku, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Inicjatywa ta jest organizowana przez Światową Organizację Zdrowia oraz Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jej głównym zadaniem jest budowanie wrażliwości społecznej oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego osobom, które mierzą się z kryzysem samobójczym. Polska Policja aktywnie włącza się w te działania, starając się zmieniać społeczną narrację wokół problemów zdrowia psychicznego.

Źródło: Policja.pl