Interwencja w Straszydlu. Policjanci pomogli 82-letniej seniorce

Zgłoszenie o potrzebującej pomocy mieszkance Straszydla

9 września 2026 roku policjanci z Komisariatu Policji w Tyczynie zostali skierowani pod wskazany adres w miejscowości Straszydle. Zgłoszenie dotyczyło starszej, samotnie żyjącej kobiety, która według posiadanych informacji mogła przebywać wewnątrz budynku i wymagać wsparcia. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali zamknięte drzwi wejściowe. Mundurowi podejmowali próby nawiązania kontaktu z seniorką, jednak nie przyniosły one żadnego rezultatu.

Funkcjonariusze dostali się do środka przez okno

Z uwagi na to, że czas mógł odgrywać dla kobiety znaczącą rolę, policjanci podjęli decyzję o wejściu do budynku przez uchylone okno. Wewnątrz domu funkcjonariusze odnaleźli 82-latkę, która była wyraźnie zdezorientowana i zagubiona. Kobieta nie miała świadomości tego, co się z nią dzieje, nie potrafiła również podać swojego nazwiska ani miejsca, w którym się znajduje. Mundurowi niezwłocznie udzielili seniorce niezbędnej pomocy.

Seniorka trafiła pod opiekę ratowników medycznych

Na miejsce zdarzenia wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przejął opiekę nad 82-latką. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny jej stanu zdrowia, ratownicy podjęli decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala. Dzięki działaniom podjętym przez funkcjonariuszy z Tyczyna, seniorka otrzymała potrzebną pomoc na czas. Interwencja pozwoliła na szybkie zabezpieczenie starszej mieszkanki i przekazanie jej pod opiekę personelu medycznego.

Źródło: Policja.pl