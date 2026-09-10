Zatrzymanie narkotykowe na autostradzie A2. Policjanci zabezpieczyli 30 kilogramów mefedronu

Narkotyki w bagażniku samochodu na autostradzie A2

19 sierpnia 2026 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadzili działania na autostradzie A2. Przy wsparciu funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego w Nowym Tomyślu zatrzymali do kontroli pojazd marki Honda Accord. Mundurowi podejrzewali, że kierujący może przewozić substancje zabronione. W bagażniku samochodu policjanci odnaleźli i zabezpieczyli 30 kilogramów mefedronu.

Przeszukanie w Kościanie i kolejne zatrzymanie w Poznaniu

Po zatrzymaniu kierowcy funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania na terenie Kościana. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli dodatkowo 40 gramów kokainy oraz niemal 14 000 zł w gotówce. Szacunkowa wartość wszystkich przejętych środków odurzających wynosi ponad 200 000 zł. Dwa dni później, 21 sierpnia 2026 roku, policjanci zatrzymali w Poznaniu 23-letniego mężczyznę. W jego lokalu znaleziono kilkadziesiąt gramów mefedronu oraz przedmioty służące do pakowania narkotyków, takie jak zgrzewarki i worki hermetyczne.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach. Pierwszemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut handlu narkotykami, za co zgodnie z przepisami grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Drugi mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl