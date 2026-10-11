Legia Warszawa pokonuje Wisłę Kraków w Ekstraklasie. Kto został bohaterem spotkania?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-11 23:27

Piłkarze Legii Warszawa pokonali przed własną publicznością Wisłę Kraków 2:0 w spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięstwo w tym prestiżowym starciu zapewnili gospodarzom Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. Mecz Legia Warszawa - Wisła Kraków z trybun oglądała imponująca liczba ponad 26 tysięcy kibiców.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze w granatowym i białym stroju walczą o piłkę na boisku przed tłumem kibiców na stadionie.

Zwycięstwo gospodarzy w pierwszej połowie

Legia Warszawa pewnie pokonała Wisłę Kraków 2:0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze objęli prowadzenie już w pierwszej odsłonie spotkania. Pierwszą bramkę dla warszawskiej drużyny zdobył w 18. minucie Łukasz Zjawiński po precyzyjnie skonstruowanej akcji.

Zespół gości starał się odrobić straty, jednak to miejscowi podwyższyli wynik w drugiej połowie. W 70. minucie na listę strzelców wpisał się Rafał Adamski, ustalając końcowy rezultat rywalizacji. Zawody jako arbiter główny poprowadził Damian Sylwestrzak z Wrocławia.

Kto otrzymał żółte kartki?

Starcie obu utytułowanych drużyn obfitowało w twardą walkę na boisku, co przełożyło się na upomnienia. W zespole gospodarzy żółtą kartkę obejrzał jedynie Mateusz Szczepaniak. Znacznie częściej karani byli zawodnicy gości, a w notesie sędziego zapisali się Kacper Duda, Alan Uryga, Angel Rodado oraz Darijo Grujcic.

Wydarzenie na stadionie w stolicy zgromadziło imponującą liczbę 26 352 widzów. Trenerzy obu zespołów aktywnie reagowali na wydarzenia boiskowe, dokonując licznych zmian, w tym wprowadzenia na murawę m.in. Jakuba Żewłakowa w barwach Legii oraz Juliana Lelievelda w ekipie Wisły.

ROLKI