Nowy trener Roberta Lewandowskiego nie kryje entuzjazmu. Tak skomentował transfer Polaka

Zatrudnienie polskiego napastnika oficjalnie skomentowano w klubowych komunikatach. Władze zespołu z radością poinformowały o pozyskaniu globalnej gwiazdy piłki nożnej, podkreślając jednocześnie jego status najskuteczniejszego gracza w historii reprezentacji Polski.

Sposób ogłoszenia transferu odbił się szerokim echem. Zespół z Illinois przygotował specjalny, krótki materiał wideo nawiązujący do słynnego filmu „Kosmiczny mecz”. To wyraźne odniesienie do kultowej prezentacji Michaela Jordana we wspomnianej produkcji Warner Bros. Zbieżność dotyczyła nie tylko samego kadrowania, ale również użycia charakterystycznego utworu „Fly Like An Eagle”.

Szkoleniowiec drużyny nie ukrywa satysfakcji z faktu, że do jego zespołu dołącza 36-letni atakujący. Gregg Berhalter przyznał otwarcie, że sprowadzenie doświadczonego gracza z Europy idealnie wpisuje się w długoterminową strategię budowy potęgi klubu.

– Gdy Joe Mansueto [właściciel Chicago Fire] i ja spotkaliśmy się po raz pierwszy, postanowiliśmy zbudować klub światowej klasy, który inspiruje do wielkości, jednoczy Chicago i zdobywa mistrzostwa. Robert uosabia te wartości i reprezentuje standardy, na jakie zasługuje to miasto. To prawdziwy mistrz" – powiedział trener, cytowany przez klub.

Trener zespołu podkreślił, że dołączenie tak uznanego snajpera znacząco przybliży zespół do realizacji wyznaczonych celów. Obecność byłego gracza m.in. Barcelony i Bayernu ma pomóc w walce o najważniejsze trofea. Berhalter zadeklarował, że klub z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie współpracy, by fani z Chicago mogli przekonać się, dlaczego Polak uchodzi za ikonę współczesnego sportu.

Informacja o zmianie barw klubowych przez polskiego zawodnika wywołała ogromne poruszenie w samym mieście. Na znanym obiekcie Wrigley Field zaprezentowano powitalne napisy. Do celebracji dołączyła także słynna restauracja Vienna Beef, która z okazji transferu przygotowała specjalny baner i zadeklarowała rozdanie klientom stu darmowych hot dogów przygotowanych w polskim stylu.

Rywalizacja w lidze amerykańskiej jest obecnie wstrzymana ze względu na trwający mundial, a rozgrywki ruszą ponownie w połowie lipca. Zespół z Chicago wybiegnie na murawę w nocy z 16 na 17 lipca (według polskiego czasu), mierząc się z Vancouver Whitecaps, gdzie występuje Thomas Mueller, dawny klubowy kolega Polaka z Monachium. To właśnie w tym starciu snajper może rozegrać swój pierwszy mecz w nowym klubie.