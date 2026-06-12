Robert Lewandowski leci do USA! Trafi do Chicago Fire?

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-12 22:26

Po oficjalnym rozstaniu z FC Barceloną, kapitan reprezentacji Polski intensywnie poszukuje nowego pracodawcy, a jego pozyskaniem interesują się rozmaite zespoły z całego świata Najpewniej największe szanse na sfinalizowanie transakcji mają obecnie działacze Chicago Fire. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl przekazał, że doświadczony snajper udaje się właśnie do Stanów Zjednoczonych, choć ostateczna decyzja wciąż jeszcze nie zapadła.

Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu
Autor: Golla Tomasz / Super Express

Kiedy w maju napastnik poinformował o zakończeniu współpracy z Dumą Katalonii, media natychmiast rozpoczęły dyskusję o potencjalnych kierunkach transferowych. Wśród zainteresowanych usługami bramkostrzelnego gracza wymieniano takie kluby jak: Manchester United, Juventus, AC Milan, tureckie Fenerbahce, saudyjskie Al-Hilal oraz Chicago Fire. Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk, donosi, że snajper wraz ze swoim otoczeniem planuje podróż za ocean. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości zawodnika.

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Robert Lewandowski z wizytą w Chicago! Kapitan reprezentacji Polski leci ze swoim teamem na rozmowy z władzami Fire. Poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam »Lewy« ma jeszcze swoje wątpliwości” — czytamy w najnowszym komunikacie dziennikarza, który został opublikowany w serwisie społecznościowym X.

Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu

Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu
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LEWANDOWSKI ZAGRA W CHICAGO?!
Robert Lewandowski