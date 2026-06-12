Robert Lewandowski leci do USA! Trafi do Chicago Fire?

Kiedy w maju napastnik poinformował o zakończeniu współpracy z Dumą Katalonii, media natychmiast rozpoczęły dyskusję o potencjalnych kierunkach transferowych. Wśród zainteresowanych usługami bramkostrzelnego gracza wymieniano takie kluby jak: Manchester United, Juventus, AC Milan, tureckie Fenerbahce, saudyjskie Al-Hilal oraz Chicago Fire. Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk, donosi, że snajper wraz ze swoim otoczeniem planuje podróż za ocean. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości zawodnika.

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„Robert Lewandowski z wizytą w Chicago! Kapitan reprezentacji Polski leci ze swoim teamem na rozmowy z władzami Fire. Poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam »Lewy« ma jeszcze swoje wątpliwości” — czytamy w najnowszym komunikacie dziennikarza, który został opublikowany w serwisie społecznościowym X.

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