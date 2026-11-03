Podejrzenie przestępstwa seksualnego w samolocie lecącym do Modlina. 29-latek trafił do aresztu

Podejrzenie przestępstwa seksualnego podczas lotu z Barcelony do Modlina

30 października nowodworscy policjanci otrzymali zgłoszenie o niepokojącym zdarzeniu na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Z informacji przekazanych przez załogę wynikało, że jeden z pasażerów podczas podróży miał dopuścić się czynności o charakterze seksualnym wobec osoby siedzącej obok niego. Dalsze ustalenia wykazały, że pokrzywdzoną była małoletnia obywatelka Polski, która podróżowała z rodziną. W tej sprawie zatrzymano 29-letniego obywatela Gruzji.

Tymczasowy areszt dla 29-latka podejrzanego o przestępstwo wobec małoletniej

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latkowi przedstawiono zarzut doprowadzenia małoletniej podstępem polegającym na wykorzystaniu zaskoczenia do poddania się innej czynności seksualnej mimo braku jej zgody. 31 października Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy nowodworskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Za zarzucany czyn 29-latkowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl