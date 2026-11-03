Tragedia na boisku! Nie żyje 30-letni Jesús de Miguel. Zmarł po zderzeniu z bramkarzem

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Groźny wypadek Jesúsa de Miguela w meczu CD Tenerife z FC Andorrą
Feralna sytuacja miała miejsce w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Kiedy De Miguel brał udział w ataku swojego zespołu, golkiper FC Andorry Jesús Owono wybiegł poza szesnastkę, by przejąć długą piłkę. W trakcie tej próby bramkarz trafił kolanem prosto w głowę pędzącego napastnika Tenerife.
Uderzony zawodnik od razu runął na boisko bez oznak przytomności. Widząc powagę tego zajścia, piłkarze obu ekip błyskawicznie zaalarmowali służby medyczne. Sędzia pokazał bramkarzowi Andorry bezpośrednią czerwoną kartkę, po czym podjęto decyzję o całkowitym przerwaniu rywalizacji przy wyniku 2:2.
Jesús de Miguel zmarł w szpitalu. Tragiczny komunikat CD Tenerife
Karetka zabrała poszkodowanego De Miguela do placówki medycznej, gdzie umieszczono go na oddziale intensywnej terapii. Pierwsze komunikaty klubu wskazywały, że mimo bardzo poważnego położenia stan gracza udało się ustabilizować. Złe wieści napłynęły jednak we wtorkowy poranek, kiedy to nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu neurologicznego piłkarza.
Po upływie kilku kolejnych godzin potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Dokładnie o godzinie 8:00 rano 30-letni Jesús de Miguel odszedł.
Władze klubu CD Tenerife wydały oficjalne oświadczenie, w którym przekazały informację o śmierci swojego trzydziestoletniego napastnika.