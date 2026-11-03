Tragedia na boisku! Nie żyje 30-letni Jesús de Miguel. Zmarł po zderzeniu z bramkarzem

Groźny wypadek Jesúsa de Miguela w meczu CD Tenerife z FC Andorrą

Feralna sytuacja miała miejsce w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Kiedy De Miguel brał udział w ataku swojego zespołu, golkiper FC Andorry Jesús Owono wybiegł poza szesnastkę, by przejąć długą piłkę. W trakcie tej próby bramkarz trafił kolanem prosto w głowę pędzącego napastnika Tenerife.

Uderzony zawodnik od razu runął na boisko bez oznak przytomności. Widząc powagę tego zajścia, piłkarze obu ekip błyskawicznie zaalarmowali służby medyczne. Sędzia pokazał bramkarzowi Andorry bezpośrednią czerwoną kartkę, po czym podjęto decyzję o całkowitym przerwaniu rywalizacji przy wyniku 2:2.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Jesús de Miguel zmarł w szpitalu. Tragiczny komunikat CD Tenerife

Karetka zabrała poszkodowanego De Miguela do placówki medycznej, gdzie umieszczono go na oddziale intensywnej terapii. Pierwsze komunikaty klubu wskazywały, że mimo bardzo poważnego położenia stan gracza udało się ustabilizować. Złe wieści napłynęły jednak we wtorkowy poranek, kiedy to nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu neurologicznego piłkarza.

Po upływie kilku kolejnych godzin potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Dokładnie o godzinie 8:00 rano 30-letni Jesús de Miguel odszedł.

Władze klubu CD Tenerife wydały oficjalne oświadczenie, w którym przekazały informację o śmierci swojego trzydziestoletniego napastnika.