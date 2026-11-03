Upadek na Żoliborzu. 80-letnia kobieta doznała urazu głowy w pobliżu Cmentarza Wojskowego

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-03 14:01

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz pomogli 80-letniej kobiecie, która przewróciła się przy przejściu dla pieszych w pobliżu Cmentarza Wojskowego na Żoliborzu i doznała urazu głowy. Zauważyli ją podczas patrolu i podjęli działania, by zapewnić jej bezpieczeństwo.

Tył munduru policjanta z krótkofalówką i kajdankami przy pasie. O pomocy dla 80-latki na Żoliborzu przeczytasz w Eskai.
Autor: Pixabay.com Policja postrzeliła dwóch aktorów, bo wzięła ich za bandytów

80-latka upadła w pobliżu Cmentarza Wojskowego

Do zdarzenia doszło przy przejściu dla pieszych w pobliżu Cmentarza Wojskowego na Żoliborzu. 80-letnia kobieta przewróciła się i doznała urazu głowy. Patrolujący okolicę policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz zauważyli, że potrzebuje pomocy.

Policjanci pomogli 80-latce

Funkcjonariusze natychmiast pomogli poszkodowanej i podjęli działania, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Nie podano dalszych informacji o stanie 80-latki. Policja przypomina, by reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI