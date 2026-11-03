Zatrzymanie w powiecie lubelskim. 49-latek aresztowany na trzy miesiące

Oszustwa przy sprzedaży materiałów i świadczeniu usług budowlanych

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim zatrzymali 49-letniego mieszkańca województwa lubelskiego. Mężczyzna oferował w internetowym serwisie ogłoszeniowym sprzedaż materiałów budowlanych oraz usługi budowlane. Po otrzymaniu płatności lub zaliczek nie realizował zawartych umów. W jednym z przypadków mężczyzna przyjął też zaliczki na zakup samochodów, których, jak ustalili funkcjonariusze, nigdy nie dostarczył.

Cztery osoby straciły ponad 150 000 zł

Cztery osoby zamówiły materiały budowlane albo podpisały umowy na wykonanie usług budowlanych. Łączna kwota oszustw przekroczyła 150 000 zł. Według ustaleń policjantów mężczyzna działał w ten sposób od stycznia 2024 roku. Policjanci sprawdzają, czy pokrzywdzonych jest więcej oraz czy do podobnych przestępstw doszło także w innych województwach.

Tymczasowe aresztowanie 49-latka

Do zatrzymania doszło 28 października w miejscu zamieszkania 49-latka na terenie powiatu lubelskiego. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli zawarte przez niego umowy oraz nośniki danych. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia mu czterech zarzutów oszustwa oraz zarzutu usiłowania oszustwa w warunkach recydywy. Sąd, na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za przestępstwa, o które jest podejrzany, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl