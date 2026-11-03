Narkotyki w Gdańsku. Policja zabezpieczyła ponad 30 kg narkotyków

Policja zatrzymała 44-latka w Sopocie

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zdobyli informacje o dwóch mieszkańcach miasta, którzy mieli zajmować się handlem zakazanymi substancjami. Według ustaleń policjantów jeden z nich był również poszukiwany w celu odbycia kary. 30 października funkcjonariusze ustalili, że 44-latek może przebywać w Sopocie. Tuż przed godziną 16:00 zauważyli go przy al. Niepodległości i zatrzymali. Policjanci sprawdzili następnie jego mieszkanie na Chełmie, gdzie ujawnili kilkadziesiąt gramów między innymi marihuany, kokainy i klefedronu.

Policja zabezpieczyła ponad 30 kg narkotyków

Chwilę po godzinie 18:00 kryminalni wylegitymowali drugiego mężczyznę i sprawdzili jego mieszkanie. W mieszkaniu znaleziono znacznie więcej narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji były tabletki ecstasy, amfetamina, metamfetamina, marihuana, kokaina, klefedron oraz kanister z płynną amfetaminą. Łącznie ponad 30 kg narkotyków przekazano do badań biegłemu sądowemu. Ze względu na ilość materiału biegły przeanalizował jedynie część zabezpieczonych substancji i wydał wstępną opinię.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o udział w obrocie narkotykami

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Starszemu z mężczyzn postawiono zarzut działania w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej był skazany za podobne przestępstwo. Sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. 44-latek ma również odbyć karę roku i 10 miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Źródło: Policja.pl