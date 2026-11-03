Interwencja policji w Bochni. 57-latek wyciągnął siekierę i miał próbować wpłynąć na czynności funkcjonariuszy

Interwencja w Bochni po zgłoszeniu o dobijaniu się do mieszkania

31 października 2026 roku przed godz. 19 policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni pojechali pod jeden z adresów w mieście, gdzie zgłoszono interwencję. Zastali tam nietrzeźwego mężczyznę, który zawiadomił policję. Twierdził, że od dłuższego czasu ktoś uporczywie dobijał się do jego mieszkania.

57-latek wyciągnął siekierę podczas interwencji

Jak przekazała policja, 57-latek zachowywał się nerwowo i znieważał funkcjonariuszy. W pewnym momencie wyciągnął spod łóżka siekierę i, według komunikatu, próbował nakłonić policjantów do odstąpienia od czynności. Policjanci odebrali mu siekierę i zatrzymali go.

Zarzuty dla 57-latka po interwencji w Bochni

Mężczyzna usłyszał zarzut wywierania wpływu na czynności urzędowe przemocą lub groźbą bezprawną. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Drugi zarzut dotyczy znieważenia funkcjonariusza publicznego, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Źródło: Policja.pl